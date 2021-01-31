40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti

-Talihsiz adamın cansız bedeni AFAD'ın 5 saatlik çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti. Talihsiz çobanın cenazesini İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin 5 saat süren çalışmasının ardından uçurumdan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, çobanlık yaptığı öğrenilen Orhan Yağmur Kuzkışla köyü kırsalında bulunan kayalık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düştü. Durumu fark eden köylüler 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlilerinin yanı sıra Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD'tan 5 saatlik çalışma

Talihsiz çobanın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken AFAD ekipleri, Orhan Yağmur'un cansız bedeninin uçurumdan çıkarmak için çalışma başlattı. Sarp kayalıkların bulunduğu alanda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından Yağmur'un cansız bedenini uçurumdan çıkardı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.