40 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak tedbirlerle mümkün olacak - Son Dakika

40 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak tedbirlerle mümkün olacak

26.01.2021 10:30
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Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD), Covid - 19 salgını karantina önlemleri hakkında düşüncelerini yazılı olarak açıkladı.

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD), Covid - 19 salgını karantina önlemleri hakkında düşüncelerini yazılı olarak açıkladı.

SAYD Genel Sekreteri Mehmet Gem'in imzasını taşıyan açıklama şöyle:

Turizmin başarısı salgınla mücadeledeki başarıya bağlı.

Turizmciler olarak ciddi ve rasyonel tedbirler bekliyoruz.

Korona virüs salgınıyla mücadelede iç ve dış kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin turizm sektörü açısından kritik önem taşıdığına inanıyoruz. Bu konuda 23 Kasım 2020 tarihinde yayınladığımız basın bildirisinin ardından, Sağlık Bakanlığımızın verileri açıklama şeklini, tüm kamuoyunun da arzu ettiği şekilde açıklamaya başlamasından turizm sektörü olarak ziyadesiyle memnun olduk.

Ülke olarak salgınla mücadelede çok önemli bir eşikteyiz. 2021 turizm sezonuna yönelik umutların yeşerdiği bir dönemde ülkemizin vaka sayısı artışında halihazırda dünyanın ilk birkaç ülkesinden biri olmasını başta turizm seyahat acentaları olmak üzere tüm turizm sektörü olarak kaygı ile takip etmekteyiz. Artık salgınla mücadele için maske, mesafe, hijyen kurallarının yanında yeni tedbirler almak zorundayız.

Ülkemizde uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının yanında vaka takip tedbirlerinin çok katı bir şekilde uygulamaya konulması gerekiyor. Salgına karşı başarılı olan ülkelerin mücadele yöntemlerine bakıldığında yaygın şekilde günlük test sayılarını arttırdıkları ve filyasyon tedbirlerini taviz vermeden kararlılıkla uyguladıklarını görüyoruz.

Virüsünün mutasyona uğradığı ve bu yeni haliyle bulaşma hızının eskisine oranla çok daha yüksek oranda bulaşıcı olabileceğini dikkate alacak olursak, milyonlarca insanı evine oturtmak kadar pozitif vakaları disiplinli bir şekilde takip ederek kontrol altında tutmalı ve yeni bulaşmaların önünü almalıyız.

Yeni yılla birlikte salgının tamamen kontrol altına alınabilmesi için, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletimizin pozitif vaka takibini taviz vermeden sürdürmesi gerekmektedir. Kurallara uymayan pozitif vaka ve temaslıların, başta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtları ve bölgelere göre koşulları uygun olan kamu misafirhaneleri ve tesislerinde 14 gün karantinada tutulması salgınla mücadeledeki başarıyı mutlak surette arttıracak hastalığın normal düzeylerde seyretmesini sağlayacaktır. Bütün bunları yaparken de olabildiğince açık ve şeffaf olunmalıdır.

Ayrıca, aşılama çalışmalarının başladığı ülkelerde %90 oranında aşılama rakamlarına ulaşılamadan hastalığın kontrol altına alınmasının imkansız olduğu hepimizin malumudur. Önümüzdeki aylarda ülkemizde başlayacak olan aşılama sürecinde de tedbirlerin bu bilinçle gevşemeden devam etmesi gerekmektedir.

Turizm sektörünün yeniden şaha kalkarak 'V' tipi bir yükselişi yakalaması ve 40 milyar dolar gelir seviyelerine ulaşması ancak yukarıda dile getirdiğimiz salgınla ilgili tedbirlerle mümkün olacaktır. Ülke olarak hangi koşulda olursa olsun salgınla mücadelede disiplini elden bırakmadan mücadeleyi sürdürmek zorundayız.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Turizm, Kasım, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin 40 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak tedbirlerle mümkün olacak - Son Dakika Magazin


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