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40 milyar $'lık ticarete 'kadın' yön veriyor
20 dakika önce
DEİK Başkanı Nail Olpak, "Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve yükselen dış ticaretinde kadın iş insanlarımızın daima itici güç olacağına eminiz" açıklamasını yaptı.
DEİK Başkanı Nail Olpak, "Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve yükselen dış ticaretinde kadın iş insanlarımızın daima itici güç olacağına eminiz" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:41
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