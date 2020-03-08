40 milyar $'lık ticarete 'kadın' yön veriyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 40 milyar $'lık ticarete 'kadın' yön veriyor - Son Dakika Ekonomi

40 milyar $'lık ticarete 'kadın' yön veriyor

20 dakika önce

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve yükselen dış ticaretinde kadın iş insanlarımızın daima itici güç olacağına eminiz" açıklamasını yaptı.

40 milyar $'lık ticarete 'kadın' yön veriyor, System.String[]

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve yükselen dış ticaretinde kadın iş insanlarımızın daima itici güç olacağına eminiz" açıklamasını yaptı.

Nail Olpak, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:41 
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