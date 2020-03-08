40 milyar $'lık ticarete 'kadın' yön veriyor

DEİK Başkanı Nail Olpak , "Önümüzdeki dönemde, Türkiye 'nin gelişen ekonomisi ve yükselen dış ticaretinde kadın iş insanlarımızın daima itici güç olacağına eminiz" açıklamasını yaptı.

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