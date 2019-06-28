40 milyar liralık ‘tasfiye’ sorunu çözüm bekliyor
18 dakika önce
Kamuyla çalışan müteahhitler teminat mektuplarının yakılma riskiyle karşı karşıya kalmasından şikayetçi... Leyla İlhan'ın haberi...
Kamuyla çalışan müteahhitler teminat mektuplarının yakılma riskiyle karşı karşıya kalmasından şikayetçi... Leyla İlhan'ın haberi...
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:08
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