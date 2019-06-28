Son Dakika Haberleri: 40 milyar liralık ‘tasfiye’ sorunu çözüm bekliyor
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40 milyar liralık ‘tasfiye’ sorunu çözüm bekliyor

18 dakika önce

Kamuyla çalışan müteahhitler teminat mektuplarının yakılma riskiyle karşı karşıya kalmasından şikayetçi... Leyla İlhan'ın haberi...

40 milyar liralık ‘tasfiye’ sorunu çözüm bekliyor, System.String[]
Kamuyla çalışan müteahhitler teminat mektuplarının yakılma riskiyle karşı karşıya kalmasından şikayetçi... Leyla İlhan'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:08 
Ekonomi
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