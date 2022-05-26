40 milyon dolar bütçe ayrılan Marvel MMO oyunu iptal edildi - Son Dakika

40 milyon dolar bütçe ayrılan Marvel MMO oyunu iptal edildi

40 milyon dolar bütçe ayrılan Marvel MMO oyunu iptal edildi
Son Güncelleme: 26.05.2022 10:01

Lord of The Rings Online'ın yayncısı Daybreak Games'in geliştirdiği MMO Marvel oyunu iptal edildiği bildirildi. Daybreak, Orta Dünya'ya girmeden önce, deneyimli geliştirici Jack Emmert tarafından öncülük edilen, hala devam eden DC Universe Online MMO ile diğer geliştirici Dimensional Ink ile birlikte süper kahramanlar dünyasına girdi.

Daybreak'in ana şirketi EG7, geliştirilmekte olan Marvel MMO oyunun geliştirilmesine devam edilmeyeceğini duyurdu. Oyunun geliştirilmesi için ayrılan bütçenin ise birden fazla uzun vadeli projelere yatırılması planlandı.

MARVEL MMO OYUNU İPTAL EDİLDİ

Enadglobal7'nin internet sitesinde yaptığı duyuruda, "EG7 bugün Daybreak Games'te Marvel projesinin geliştirilmesini durduracağını açıkladı. Kurul, kalkınma riski profilinin, yatırım büyüklüğünün ve grup için uzun vadeli ürün portföyü stratejisinin yeniden değerlendirilmesine dayanarak, alternatif uzun vadeli projelere odaklanmak için geliştirme önceliklerini değiştirmeye ve grup içindeki kaynakları yeniden tahsis etmeye karar vermiştir." sözlerine yer vererek Marvel MMO oyununu durdurma kararı aldığını açıkladı.

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Farklı bir MMO oyunu üzerinde çalışmak yerine daha küçük projelere odaklanacağını söyleyen EG7, oyuna 40.4 milyon Euro bütçe ayırmıştı, ancak Marvel MMO oyunu iptal edilince ayrılan bu bütçenin diğer oyunlara pay edileceği de açıklandı. Lord of the Rings Online ve DC Universe Online için planlanan geliştirilmelere de yer verildi.

40 milyon dolar bütçe ayrılan Marvel MMO oyunu iptal edildi

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Son Dakika Gamegar 40 milyon dolar bütçe ayrılan Marvel MMO oyunu iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 40 milyon dolar bütçe ayrılan Marvel MMO oyunu iptal edildi - Son Dakika
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