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40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış - Son Dakika

40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış

17.06.2021 16:11

Bolu'da yaşayan Ulvi Eker isimli vatandaştan 2 gündür haber alınmıyordu. Çilingir yardımıyla girilen evde cansız bedeni bulunan Eker'in yaklaşık 40 milyonluk servetini 4 ay önce Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı.

Salı günü Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak'ta yalnız yaşayan Ulvi Eker'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Eker'in yaşadığı eve itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin zile basmasına ve kapıyı tıklatmasına tepki verilmemesi üzerine olay yerine çilingir çağırıldı.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam, 40 milyonluk servetini eğitime bağışlamış

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çilingir yardımıyla girilen evde Eker'in yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ulvi Eker'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ulvi Eker'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam, 40 milyonluk servetini eğitime bağışlamış

40 MİLYONLUK SERVETİNİ ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞLAMIŞ

Yalnız yaşayan ve çocukları olmayan Ulvi Eker'in ölmeden 4 ay önce yaklaşık 40 milyon liralık servetini Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı. Ulvi Eker'in cenazesini kaldırmasını istediği Türk Eğitim Vakfı'nın Şubeler Genel Koordinatörü Ömer Turna, "Ulvi bey yaklaşık 5 ay önce bizleri Bolu'ya davet ederek tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bırakmak istediğini söyledi. Bizimle noterde vekaletname düzenledi. Kendi adına kayıtlı banka hesaplarındaki paraları ve taşınmazları mahkeme sonucunda Türk Eğitim Vakfı hesaplarına geçecek. Dolayısıyla burada biriken parayla Ulvi bey adına başarılı ancak ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vereceğiz. 40 milyon civarında bir mal varlığı olduğu söyleniyor. Böyle bir mal varlığı çıktığı takdirde biz yılda 500 öğrenciyi okutacak kadar büyük bir meblağ oluşturuyor. Bu da Türkiye'de sayılı bir bağış oldu" dedi.

40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış - Son Dakika


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