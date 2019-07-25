Son Dakika Haberleri: 40 öğrenci yaz futbol okulunda eğitim görüyor
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40 öğrenci yaz futbol okulunda eğitim görüyor

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde açılan yaz futbol okulunun yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

40 öğrenci yaz futbol okulunda eğitim görüyor, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde açılan yaz futbol okulunun yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Antrenörler Yasin Peker, Efdal Ülker ve İbrahim Gökduman idaresinde verilen kursta, 8-13 yaş arası 40 öğrencinin eğitim aldığı açıklandı. Futbol kursunda Antrenörler nezaretinde sporculara futbol oyun kuralları, futbolda koordinasyon, temel teknikler, hücum oyunu, oyunun seyri, savunma oyunu, gol vuruşları, topla oynama, takım oyunu ve kaleci teknikleri konularında eğitim veriliyor.

Antrenör Yasin Peker, yaptığı açıklamada, "Futbol kursu açma amacımız çocukların futbol sporunun önemini kavraması, saha ve malzemeleri hakkında bilgi sahibi olması, futbolun yarışma kurallarını öğrenmesi ve bu kurallara uygun davranışlar sergilemesidir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kütahya, Futbol, Emet, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
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