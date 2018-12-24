Son Dakika Haberleri: 40 Öğrenci Yedikleri Şekerden Zehirlendi

40 Öğrenci Yedikleri Şekerden Zehirlendi

2 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ortaokulun öğrencileri arkadaşlarının getirdiği düğün şekerinden zehirlendi.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ortaokulun öğrencileri arkadaşlarının getirdiği düğün şekerinden zehirlendi. Zehirlenme şüphesiyle 40 öğrenci ambulanslar ile Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 10.00 sıralarında ders arasında bir öğrenci evden getirdiği düğün şekerlerini arkadaşlarına ikram etti. Şekerleri yiyen çocuklar yaklaşık 40 dakika sonra toplu halde mide bulantısı ve halsizlik şikayeti ile idareye başvurmaya başladı. İdareciler sağlık ekiplerine, polise ve milli eğitime haber verdi. Bilgilendirme sonrasında okula çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Zehirlenme şüphesi bulunan çocuklar okuldaki ilk müdahalelerinin ardından Edremit ve Burhaniye'de hastanelere sevk edildi. Çocukların yapılan ilk kontrollerinde hayati tehlikelerinin olmadığı tespit edildi. Polis ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:45 Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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