Son Dakika Haberleri: 40 Öğrenciden 40 Kuş Yuvası

40 Öğrenciden 40 Kuş Yuvası

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından sömestir tatilinde ailelerin de katkısıyla yapılan 40 kuş yuvası, ormanlık alandaki ağaçlara yerleştirildi.

40 Öğrenciden 40 Kuş Yuvası, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından sömestir tatilinde ailelerin de katkısıyla yapılan 40 kuş yuvası, ormanlık alandaki ağaçlara yerleştirildi. 

TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2- E sınıfının 40 öğrencisinin, 'Aynı Gökyüzünü Paylaşıyoruz' sloganıyla yaptıkları kuş yuvaları, aileleri ve öğretmenleri nezaretinde ağaçlara asıldı. Programda konuşan Okul Müdürü Fikret Kılıç, "Bu proje bir Twinning projesi, ismi de 'Aynı Gökyüzünü Paylaşıyoruz.' Çocuklara hayvan sevgisi kazandırmayı ve çevresinde gördükleri tüm canlılara karşı duyarlı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda bir yıla yakın sürecek farklı etkinlikleri yaptık. Örneğin, sokak hayvanlarını besleme, kedi evi, köpek kulübesi yapma gibi. Bugünkü etkinlikte ise çocuklara öğretmenleri, 15 tatilde aileleri ile kuş yuvası ve kuş yemliği yapma görevi vermiş. Çocuklar da yaptıkları kuş yuvalarını aileleri ile birlikte doğada uygun yerlere astı. Yaklaşık 120 veli ve 40 çocuk ile bu faaliyeti yaptık" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:15 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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