40 senede sanayi devine dönüştük

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Artık sanayi devine dönüştük. Bugün Avrupa'daki her 4 beyaz eşyadan bir tanesini bizim girişimcimiz üretiyor. Avrupa en çok otomobili bizden ithal ediyor. İşçisiyle ve işvereniyle dünyanın en kaliteli malını üretiyoruz" dedi.