Son Dakika Haberleri: 40 senede sanayi devine dönüştük
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40 senede sanayi devine dönüştük

1 saat önce

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Artık sanayi devine dönüştük. Bugün Avrupa'daki her 4 beyaz eşyadan bir tanesini bizim girişimcimiz üretiyor.

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Artık sanayi devine dönüştük. Bugün Avrupa'daki her 4 beyaz eşyadan bir tanesini bizim girişimcimiz üretiyor. Avrupa en çok otomobili bizden ithal ediyor. İşçisiyle ve işvereniyle dünyanın en kaliteli malını üretiyoruz" dedi.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:36 
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