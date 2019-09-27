40 senede sanayi devine dönüştük
1 saat önce
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Artık sanayi devine dönüştük. Bugün Avrupa'daki her 4 beyaz eşyadan bir tanesini bizim girişimcimiz üretiyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Artık sanayi devine dönüştük. Bugün Avrupa'daki her 4 beyaz eşyadan bir tanesini bizim girişimcimiz üretiyor. Avrupa en çok otomobili bizden ithal ediyor. İşçisiyle ve işvereniyle dünyanın en kaliteli malını üretiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:36
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