40 tonluk beton mikserinin altından kalan araçtan sağ kurtuldu - Son Dakika

40 tonluk beton mikserinin altından kalan araçtan sağ kurtuldu

Beton mikserinin üzerine devrilmesi sonucu hurdaya dönen araçtan yaralı kadın böyle çıkarıldı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki 40 tonluk beton mikseri virajı alamayınca karşı şeritten gelen otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı kadının çıkarılması kameralara anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Orhaneli yolu Doğancı mevkisinde bulunan tek şeritli dik ve virajlı yolda meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen 06 DV 0312 idaresindeki beton mikseri karşı şeritten gelen 35 HAC 95 plakalı otomobilin üzerine devrilip sürüklenmeye başladı. Araçla birlikte sürüklenmeye devam eden mikser 16 NYY 69 plakalı aracada çarptıktan sonra durabildi.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık,itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu Bursa-Orhaneli yolu bir sat boyunca araç trafiğine kapandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri beton mikseri ve üzerine devrildiği otomobildeki kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarmayı başarırken yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralan 3 araç sürücüsü de ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kapanan yol ise kazalı araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte tekrardan trafiğe açıldı.