40 Ülkede Gelinler Türk Tasarımlarını Tercih Etti

Türk hazır giyim sektörü, Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar 40 ülkeye gelinlik satıyor.

YUSUF ŞAHBAZ - Türk hazır giyim sektörü, Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar 40 ülkeye gelinlik satıyor.



AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı geçen yıla göre yüzde 3,6 artarak 17,6 milyar dolara yükseldi.



Pantolondan tişörte, takım elbiseden gömleğe yüzlerce ürünü dünyanın birçok ülkesine satan sektör, son yıllarda gelinlik, damatlık ve abiye ihracatında da atağa geçti.



Kendi sektöründe Avrupa'nın en büyük gelinlik, damatlık ve abiye fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir'e ev sahipliği yapan Türkiye, bu fuarda 90 ülkeden alım heyetlerini ağırladı.



"10 gelinlikten 7'si İzmir'de üretiliyor"



Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IF Wedding Fashion İzmir Fuarı ile hem Türkiye'nin hem de İzmir'in adını duyurmak istediklerini söyledi.



Hazır giyim sektöründeki en katma değerli ürünün gelinlik olduğunu belirten Abay, "Kilogram başına baktığımızda 100 doların üzerine çok rahat çıkıyor. Komşu ülkeler başta olmak üzere Orta Doğu'ya, Avrupa ülkelerine satış yapıyoruz. Dünyanın 40 ülkesinde bizim gelinliklerimiz tercih ediliyor. Bu sene 90 ülkeden alım heyeti getirdik fuarımıza. Bu yıl gelinlik ihracatımız 40'ın üzerinde ülkeye olacak diye tahmin ediyorum." diye konuştu.



Sektörün ihracatın yanında istihdama da katkı sağladığını dile getiren Abay, "Türkiye'de üretilen 10 gelinlikten 7'si İzmir'de üretiliyor. Gelinlik sektöründe kümelenmenin tamamlandığı şehir İzmir. Bunu tasarımla taçlandırdığımızda sektörde İzmir bir numara haline geldi." dedi.



Avrupa'ya sade, Orta Doğu'ya gösterişli gelinlik



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş da IF Wedding Fashion İzmir'in kalitesinin her bakımdan arttığını söyledi.



Türkiye'nin gelinlik modasına yön veren ülkelerden olduğunu dile getiren Sertbaş, şunları kaydetti:



"Orta Doğu ve Rusya'da tercih edilen bir ülkeyiz. Yavaş yavaş Avrupa'ya gireceğiz. Fuarda İtalyanların dolaştığını görüyorum. Yakın zamanda Avrupa gelinliğine de el atacağız. Avrupa'da gelinlikler çok sadedir. Allı pullu değildir. Renkler de biraz koyulaşır, beje kaçar. Biraz Avrupa'ya doğru yöneliyoruz tasarımlarda. Orta Doğu ülkeleri ise biraz daha gösterişli gelinlikleri tercih eder."



Sertbaş, 2019'da milyar dolarlık gelinlik ihracatı hedeflediklerini ifade etti.



İzmir'de gelinlik, İstanbul'da abiye sektörünün ön planda olduğuna işaret eden Sertbaş, "Hazır giyim sektöründe dünya modasına yön veren bir konumdayız. Belki marka satamıyoruz ama tasarım satmaya başladık. Bizim modamız satılır durumda." dedi.

