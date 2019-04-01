40 ülkeden 350 iş insanı Bursa’ya geliyor
41 dakika önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 2-4 Nisan 2019 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 2- 4 Nisan
2019 tarihlerinde Merinos Atatürk
Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:05
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