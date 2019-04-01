Son Dakika Haberleri: 40 ülkeden 350 iş insanı Bursa’ya geliyor

40 ülkeden 350 iş insanı Bursa’ya geliyor

41 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 2-4 Nisan 2019 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

40 ülkeden 350 iş insanı Bursa’ya geliyor, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 2- 4 Nisan 2019 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:05 

Merinos, 4 Nisan, Bursa, Ekonomi
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