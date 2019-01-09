40 Ülkenin Gözü "Türk Coini" nde

Kripto paraların son yıllardaki yükselişi ülkemizde de etkilerini göstermeye başladı. 2019 yılının ilk çeyreğinde boğa piyasasına geçiş yapması beklenen kripto paralar ile ilgili ülkemizde de girişimler sürüyor. Dünyada da devletlerin daha ılıman yaklaşmaya başladığı sektör, reddedilmekten ziyade keşfedilmeye çalışılıyor.

Ülkemizde bu konuda ilk girişimde bulunan kişiler arasında yer alan Intexcoin CEO'su Erdoğan KÖSE çıkardıkları kripto para hakkında şunları söylüyor: "Blockchain ile yeni bir dünya kuruluyor ve biz de bu yeni dünyanın oyun kurucularından biri olmak için çalışıyoruz. Değerlenmesi ve yaşam döngüsü tüm projelerimiz ile desteklenerek sürdürülebilir yeni bir ekosistem yaratmayı planlamaktayız. Intexcoin tüm sistemin merkezindedir. Intexcoin, geleceğimizin para birimidir diyebiliriz. Ethereum ERC20 altyapısını kullanarak yaratılmış bir kripto paradır. Intexcoin, Intexglobal'in tüm projelerinin ana ve birleştirici unsurudur. Intexglobal, Intexcoin'in yaşam döngüsünün sürdürülebilir ve sürekli hale gelmesi için var olan projelerin yanı sıra yeni projeler ile de kripto paramızı destekleyecektir. Kullanıcısının hem ticaret yapabildiği hem de kar elde ederken başkalarına yardım yaparak manevi kazançlar da elde edeceği tek kripto paradır. Aynı zamanda yatırımcılarına kar sağlayacak bir yatırım aracıdır. Intexcoin kullanılan her yerde ihtiyaç sahipleri için fayda sağlayan yegane para birimidir. Tüm kullanıcılarının ekonomik özgürlük ve sürdürülebilir bir hayat için ekosistemi sürekli canlı tutabilecekleri bir kripto para birimidir. Tüm bu süreçler ile sürekli değerlenmesi ve gelişimi için de topluluğun desteğine ihtiyaç duyar. Intexcoin'in geleceğin saygın ve değerli kripto para birimlerinden birisi olacağına inancımız yüksek ve bunu sağlamak için de sıkı çalışıyoruz.

Bu planın tamamında bahsedilen projelerimizle şirketimize ve yatırımcılarımıza kar sağlarken ayrıca ihtiyaç sahiplerine sürdürülebilir bir desteği Intexcharity üzerinden aktarmış olacağız. Blockchain'in sunduğu imkanlarla birlikte Intexcoin'i, ticaret ve yardımı, Blockchain altyapısında bir araya getirerek, sürdürülebilir ve gelişime açık bir yapıda projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Tüm projelerimizi Blockchain üzerine inşa ediyoruz. Kripto paramız Intexcoin, ödeme aracımız olan Intexpay ve ticaret portalımız olan Intexplace ile tüm bu eko sistemin bağlı olduğu doğrudan bağış sistemimiz Intexcharity başlıca projelerimizdir. Bu doğrultuda yaptığımız projeleri sizlere sunmaktan büyük onur duyuyoruz."

Yurt İçi ve Yurt Dışından Güçlü Yatırımlar

Yatırımcılar açısından Intexcoin'i değerlendiren Erdoğan Köse, "Intexcoin henüz dış dünyaya kapalı bir kripto paradır. Malta'da kurulacak şirketimiz üzerinden Malta devletinin de onayından geçmiş bir ICO planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şu an whitepaper yazım aşamasındayız. Sonra gerekli izin ve onaylar alınarak ICO'ya çıkacağız. Malta'daki faaliyetlerimiz için Intelliblock firması ile partnerlik sözleşmemiz var. 2016 yılından bu yana gerek ülkemizden gerekse de tüm dünyadan yatırımlar aldık. Yatırım aldığımız ülke sayısı 40'ı buldu. Bunlar kimi ülkeden sembolik kimi ülkeden ise güçlü yatırımlardı. Yaklaşık 100 ülkeden de takipçilerimiz oluştu. Bu oluşan topluluk ve tanınma, yatırımcı açısından iyi bir fırsat yaratıyor. Şöyle ki hazır bir topluluğu olan ve dünya genelinde kısmen de olsa bilinen bir kripto para ICO sonrası dünya borsalarında yerini aldığında herkesin beklentisi iyi bir değerlenme ile başlayacağı yönündedir. Uygun fiyattan Intexcoin alabilirler. Bunun için yakında duyuru yapacağız. Bu duyuru ile ICO öncesi ne kadar Intexcoin satılacağını ve fiyatlaması ile ilgili tüm süreci kapsayan önemli açıklamalar yapacağız. Yatırım yapmak ve bizi tanımak isteyen herkes web sayfalarımızı inceleyebilirler" dedi.

Güvenlik Konusunda Dünya Standartları

Güvenlik konusunun başlı başına çok önemli olduğunu ve bu konunun herkesi ilgilendirdiğini belirten Erdoğan Köse, "Biz bu konuda dünyadaki standartları kullanıyoruz. Bir IT uzmanı olarak şunun farkındayım, ağa bağlı hiç bir sistem yüzde yüz güvenli olamaz. Bizim için de saldırı riski gün geçtikçe ve tanındıkça artarak devam ediyor. Şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Sistemimizin canlı kalma oranı %99'un üzerinde. Kalan ufak kısım ise bakım ve güncellemelerden kaynaklı. Yapımız gereği yatırımcılarımız ve yeni yatırımcılar için bir risk barındırmıyoruz. Çünkü henüz kapalı devre işliyor ve kayıtlar güvenli bir şekilde yedekleniyor. ICO ve sonrasında tüm Intexcoin sahiplerinin coinleri kendi cüzdanlarına transfer edilecek. Güvenlik sorumluluğu o saatten itibaren kişilerin sorumluluğuna geçecek. Şu an için güvenlik bizde ve bir sorunumuz yok. Dediğim gibi güvenlik artık belki de en temel global sorunların başında geliyor" dedi.