40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Pamucak Arena'da yapılan güreşlerle sona erdi - Son Dakika

40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Pamucak Arena'da yapılan güreşlerle sona erdi

40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Pamucak Arena\'da yapılan güreşlerle sona erdi
Son Güncelleme: 17.01.2022 18:17

Efes Selçuk'un yanı sıra çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde Pamucak Arena'yı dolduran her yaştan 20 bin deve tutkunu, hem piknik yaptılar hem de festivalin tadını çıkardılar.

Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak bilinen, seyirci sayısıyla geçtiğimiz yıllarda Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan, yabancı basının da yoğun ilgiyle takip ettiği, Türkiye'nin tek uluslararası deve güreşi festivali olma özelliği taşıyan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali bu yıl "40 Yılın Güreşi" sloganıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonuyla Efes Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlendi.

EFES SELÇUK, ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN GELEN BİNLERCE VATANDAŞI AĞIRLADI

Festival alanına beraberindeki CHP Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve kurum amirleri ile birlikte büyük bir coşkuyla giren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alkışlar eşliğinde festivale katılanları selamladı.

Festivale ilçe protokolü, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve parti yönetim kurulu üyeleri, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı İpek Onbaşıoğlu, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Emrah Karamustafaoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok isim katıldı. Ayrıca 40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in gönderdiği mesajlar da okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tüm katılımcılar 40. Uluslararası Efes Selçuk Festivali'nin huzur ve sükûnet içerisinde geçmesi için Cazgır Halil Coşkun eşliğinde dua ettiler. Kırk Yılın Güreşi öncesinde bir açılış konuşması yapan Başkan Ceritoğlu Sengel; " Marmara'dan, Ege'den, Akdeniz'den gelen güreş severler 40. Güreşimize, efsane arenaya hepiniz hoş geldiniz" dedi. Başkan Ceritoğlu Sengel'in konuşmasının ardından 162 devenin katılımı ile gerçekleşen festival başladı

ALTIN ARTEMİS HEYECANI

40. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nde Altın Artemis heyecanı da yaşandı. Güreş severlerin yakından tanıdığı pehlivan develer Altın Artemis için güreşti. Altın Artemis ödülleri deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ayrıca Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nin 40. Yılı anısına Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı Mahmut Kapıcıbaşı'na da Artemis Heykeli hediye etti.

Efes Selçuk Kültür ve Turizm Vakfının organizasyonu ile gerçekleşen 40. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali katılımcıların davul zurna eşliğinde eğlencesiyle akşam saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel 40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Pamucak Arena'da yapılan güreşlerle sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Pamucak Arena'da yapılan güreşlerle sona erdi - Son Dakika
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