40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kazananları belli oldu - Son Dakika

40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kazananları belli oldu

11.05.2021 13:11
40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kazananları belli oldu, System.String[]

40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazanan asil ve yedek eserleri, jürinin gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından belirlendi.

Pınar tarafından çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla 40 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na bu yıl Türkiye'nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan'daki 6 - 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklar arasından toplam 12 bin 578 adet başvuru yapıldı.

"Tam 40 yıldır çocukların hayallerine ortak oluyoruz"

1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na ilişkin değerlendirmede bulunan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; "Kurulduğumuz günden bu yana hem sağlıklı ürünlerimizle hem de gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillerin sanatsal ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedefliyoruz. Bu hedef ile tam 40 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyor, onlara yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz. Geçen sene yarışma sonuçlarının analizine dayanarak yaptığımız sosyal araştırma ile ortaya çıkan sağlıklı yaşam ve çevre bilinci doğrultusunda 'Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum' olarak belirlediğimiz tema ile geçen seneye oranla 2 kattan fazla başvuru aldık. Yarışmanın dijital ortama taşınmasının da başvuruların artmasında etkili olduğuna inanıyoruz. Bu yıl Türkiye'nin tüm bölgeleri, Özel Eğitim Uygulama okulları ile birlikte Almanya, Azerbaycan ve KKTC'den aldığımız yoğun başvuru nedeniyle büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

En çok başvuru Marmara Bölgesi'nden

Geçen seneye oranla başvuru sayısı 2 kattan fazla artan 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na Marmara Bölgesi'nden 4.363, İç Anadolu Bölgesi'nden 2.295, Ege Bölgesi'nden 2.202, Akdeniz Bölgesi'nden 1.333, Karadeniz Bölgesi'nden 868, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 721, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 557, KKTC'den 167, özel eğitim ve uygulama okullarından 41, Azerbaycan'dan 25 ve Almanya'dan 6 başvuru yapıldı.

Jüride birbirinden değerli isimler yer aldı

Yarışmaya katılan tüm eserler, Türkiye'de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara'nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa gibi birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu pandemi döneminde 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na gösterilen ilginin artmasını değerlendiren Pınar Çocuk Resim yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Sağlam, "Bu yıl 40.sını gerçekleştirdiğimiz yarışmaya 10 binin üzerinde eser dijital ortamda katılım gösterdi. Çocukların doğaya karşı olan sevgilerinin ve hassasiyetlerinin yüksek olduğunu gördük. Birbirinden güzel binlerce eseri inceledik. Çocukların evde geçirdikleri vakitlerde doğaya duydukları özlemi ifade ettiklerini ve hayal dünyalarını coşkuyla resimlediklerini gözlemledik." diye konuştu.

Çocuklara bayram hediyesi

Yarışma kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesi, özel eğitim uygulama okulları, KKTC, Azerbaycan, Almanya olmak üzere 11 asil kazanan, tablet ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta, 11 yedek kazanan da profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta ile ödüllendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursu verilecek 3 öğrenci de belirlendi.

40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kazananları belli oldu

Azerbaycan, Almanya, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kazananları belli oldu - Son Dakika


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