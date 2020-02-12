40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için VakıfBank ile sponsorluk sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Spor 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için VakıfBank ile sponsorluk sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Spor

40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için VakıfBank ile sponsorluk sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Trabzon'da düzenlenecek 40. Uluslararası Yarı Maratonu için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile VakıfBank arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için VakıfBank ile sponsorluk sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Trabzon'da düzenlenecek 40. Uluslararası Yarı Maratonu için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile VakıfBank arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediyenin tarihi hizmet binasında düzenlenen imza töreninde, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na destek sağlayan VakıfBank'ın yetkililerine teşekkür etti.

VakıfBank'ın sosyal sorumluluk anlayışını takdir ettiklerini vurgulayan Zorluoğlu, "Tabii VakıfBank aynı zamanda bir kamu bankası olması hasebiyle daha fazla destek veren bir anlayışla çalışıyor. İnşallah bu sene sizlerin de desteğiyle Büyükşehir Belediyesi olarak 24 Şubat'ı daha coşkuyla kutlamak istiyoruz. Maraton da bunun çok önemli bir parçası." diye konuştu.

Zorluoğlu, yarı maraton için çok özel bir tema belirlediklerini belirterek, "Temamız 'Sıfır Atık', halk koşusu ve 11,5 kilometre yarı maraton olacak. Sağlığı el veren tüm belediye personelimizi de tabii ki bu koşuya bekliyoruz. Efsane maratoncularımızı da Trabzon'da ağırlayacağız. Biz de hepsine katılmaya gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine, VakıfBank Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Ömer Çebi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Adnan Gül, daire amirleri ile banka yetkilileri katıldı.

Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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