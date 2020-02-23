40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
Son Dakika Spor 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika Spor

40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

6 saat önce

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu, System.String[]

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve belediye binası önünde başlayan organizasyon tamamlandı.

Yarı maratonun erkekler kategorisinde 1 saat 3 dakika 3 saniyelik derecesiyle Kenyalı Edwin Mokua ilk sırayı alırken, 1.03.41'lik zamanıyla Kenyalı Sang Cheruiyot ikinci, 1.03.43'lük derecesiyle de Etiyopyalı Petene Regesa üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Etiyopyalı Anea Weldetsadm 1.11.00'lık derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Weldetsadm'ın ardından 1.12.37'lik zamanıyla Kenyalı Daisy Kimeli ikinciliği, 1.13.00'lık zamanıyla Sevilay Eytemiş üçüncülüğü elde etti.

Halk koşusu ve 11,5 kilometre yarışı yapıldı

Organizasyon kapsamında, 25'incisi yapılan halk koşusu ile 5. kez düzenlenen 11,5 kilometre yarışı da gerçekleştirildi.

Etkinliğin 11,5 kilometre yarışının erkekler kategorisinde, 40.22'lik zamanıyla Semih Bahar, kadınlar kategorisinde ise 45.35'lik derecesiyle Remziye Erman birinci sırayı aldı.

Halk koşusunda erkeklerde Orhan Öztürk birinciliği, Muzaffer Altındaş ikinciliği, Sefa Şentürk üçüncülüğü elde ederken, kadınlar kategorisinde Şeyma Birinci birinci, Aleyna Kurt ikinci ve Kader Sağlam üçüncü oldu.

Bu arada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve bazı kurum amirleri de halk koşusuna katıldı. Vali Ustaoğlu, yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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