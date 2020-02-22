40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na doğru - Son Dakika
Son Dakika Spor 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na doğru - Son Dakika Spor

40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na doğru

15 dakika önce

Trabzon'da gerçekleştirilecek 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için kapanacak yollarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na doğru, System.String[]

Trabzon'da gerçekleştirilecek 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için kapanacak yollarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın düzenlenecek organizasyon öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, organizasyonun yarın 08.00-13.00 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, organizasyon dolayısıyla kapanacak yollar ile ilgili şu bilgiler verildi:

"08.00-13.00 saatlerinde Kahramanmaraş Caddesi Ortahisar Belediyesi önu¨ndeki yol kapatılıp trafik, Islahhane Caddesi'ne yönlendirilecek. Reşadiye kavşağına yeni sahil yolu liman kavşağı ve Akçaabat istikameti ile Soğuksu kavşağından Şenol Gu¨neş Caddesi istikameti Mumhane Önu¨'nden geliş, viyadu¨k ve kuzey kolu kapatılacak. Ayasofya kavşağına liman ve Akçaabat giriş kolları, Osman Turan Caddesi kavşağı giriş kolu kullanılamayacak. Yavuz Selim Bulvarı eski sahil yolu, Ayasofya istikameti kolu kapatılacak. Beşirli istikametine giden viyadu¨k bariyerle uzatılıp tek şerit çalıştırılacak. 2 Nolu Beşirli sinyalize kavşağı, doğudan gelip U dönu¨şu¨ yapacak şekilde doğuya doğru kapatılıp trafik sağ taraftan Yavuz Selim Bulvarı'na tek şeritten verilecek. Maraton koşusunun yapılacağı gu¨zergahın gu¨neyindeki Toklu Kur'an Kursu ve Ayasofya Mahallesi'nde maraton boyunca trafik sirku¨lasyonu, gu¨neye doğru yönlendirilecek."

Ayasofya, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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