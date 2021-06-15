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40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına yoğun ilgi - Son Dakika

40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına yoğun ilgi

15.06.2021 09:25

40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına yoğun ilgi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hız kesmeden devam ediyor.

40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına yoğun ilgi

ERZİNCAN - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hız kesmeden devam ediyor. Tedarik sürdüğü sürece aşılama programına yeni gruplar ekleniyor. Son olarak da Pazartesi gününden itibaren 40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sistemi açılarak hizmete sunuldu ve aşı merkezlerinde yoğunluk görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." ifadelerini kullanarak, 40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı randevularının açıldığını duyurmuştu. Bakan Koca'nın bu paylaşımı sonrası Erzincanlı vatandaşlar randevularını alarak aşı merkezlerine gidip aşılarını olmaya devam ediyor. Aşılama programında Türkiye'nin genç nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, aşı olmak isteyenlerin taleplerinin arttığı ve buna bağlı olarak da yoğunluk olduğu gözlemlendi. Aşı olmaya gelen vatandaşlar memnun olduklarını dile getirerek aşı sırası gelen herkesi aşı merkezlerine davet etti.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, yaşanan yoğunluğa ek tedbirler aldıklarının ve vatandaşın güvenle aşı olmaları için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizerek, "Öncelikle halkımıza teşekkür ediyoruz, gösterdikleri teveccühten dolayı. Aşılamaya herkesi davet ediyoruz. Pandemiyi inşallah aşıyla birlikte aşacağımızı düşünüyoruz. Yaş oranı düştükçe hitap edilen nüfusa oranı da artmaktadır. Buna bağlı olarak da yoğunluk yaşanmakta. Bu yoğunluklara karşıda sürekli ek tedbirler almaktayız. Ek aşı odaları açmaktayız, ek personel görevlendirmesi yapmaktayız. Sağlık Bakanının dediği gibi bu güce güvensinler. Gereken tedbirler alınmakta. Aşımız da var, imkanımız da var. Yoğunluğun artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Hitap eden meslek grupları, hitap eden yaş grupları her geçen gün artırılmaktadır. Dolayısıyla hitap eden nüfus her geçen gün artmaktadır. Vatandaşımız, halkımız bize güvensiler. Gerekli tedbirler alınmakta. Sayısal olarak yeteri kadar aşımız da var, yeterli görevlendirmemiz de mevcut. Biontech aşımız da, Sinovac aşımız da şuan da aktif olarak yapılmaktadır." dedi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ise tüm vatandaşları korkmadan, güvenle aşı olmaya davet ederek, "En başından beri ısrarla söylemek istediğimiz pandemiden bizim kurtuluşumuz aşı ile mümkün. Elimizde ki en önemli silah aşılama. Dolayısıyla bakanlığımızın tanımladığı risk gruplarına ve öncelik gruplarına göre, aşı ile birlikte yoğun bir mücadele ile saha da çalışıyoruz. Dün itibarıyla 40 yaşa kadar çekildi aşı hedef grubumuz. 40 yaş ile birlikte, ilimizde arttırdığımız aşı alanlarıyla ki şuan da, 8 ilçe entegre hastanesiyle birlikte tüm hastanelerimiz de, artı merkezde ki 4 ilçelerde ki 3 tane olmak üzere 7 tane, 4 ve yukarı hekimli aile sağlığı merkezimizde ki bunlar, merkezdekiler, Fatih, İnönü, Karaağaç ve Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezleri. Biontech aşı alanları da oluşturuldu. Bu alanlarda halkımızın talepleriyle birlikte aşı yapmaya başladık. 40 yaşa çekilmesi ile birlikte biraz talep ve bugün itibariyle. 2 bin 250 randevumuz var ama randevusuz gelen hiçbir hastamızı da geri çevirmiyoruz. Hazırlığımızı yaptık. Gelen, başvuran, aşı hakkı tanımlanmış herkesi aşı yapıyoruz. Özellikle halkımızdan da isteğimiz aşı haklarının tanımlanmasıyla birlikte en yakın sağlık tesisine başvurarak aşılarını olmaları. Bu konu da biraz daha duyarlı davranmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Covid-19 aşı randevuları

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e SMS göndererek öğrenebilecek. Randevu sistemi tanımlanan ve aşı olacak vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına yoğun ilgi
40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına yoğun ilgi
40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına yoğun ilgi
40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına yoğun ilgi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Pazartesi, Erzincan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına yoğun ilgi - Son Dakika


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