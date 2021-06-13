40 yaş ve üzeri aşılanmaya başlandı - Son Dakika

40 yaş ve üzeri aşılanmaya başlandı

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından 40 yaş ve üzeri kişiler randevularını alarak aşılarını olmak için hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yolunu tuttu. Aşılamanın hız kesmeden devam ettiği Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konuşan Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Handan Dolay, yaş gruplarının indirilmesiyle yoğunluğun arttığını söyledi.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sabah itibariyle aşı randevusunu alan 40 yaş ve üzeri vatandaşlar hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yolunu tuttu. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de yaş gruplarının inmesiyle yoğunluk arttı.

"Umarım herkes randevusunu alıp gelir aşısını olur"

Biontech aşısı uygulanan 42 yaşındaki Volkan Kargacı, "Dün haberini aldık. Sağlık Bakanını takip ediyoruz sürekli. E-Devlet üzerinden randevumu aldım. Aşımızı olacağız. Bu yaz gönül rahatlığıyla hayatımıza devam edeceğiz. Bütün herkes yaparsa ülkecek bu illetten kurtulmuş oluruz. Umarım herkes randevusunu alıp gelir aşısını olur"

"Vatandaşlarımız yoğun bir ilgisi var"

Aşı uygulamaları ile ilgili bilgi veren Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Handan Dolay, "Hastanemizde, hem Murat Dilmener yerleşkemizde hem de Sadi Konuk yerleşkemizde çok yoğun bir şekilde ve de sorunsuz olarak aşı çalışmalarımız devam ediyor. Yaş gruplarının indirilmesi ve meslek gruplarına açılmasıyla vatandaşlarımız yoğun bir ilgisi var. Bizler de sağlık çalışanlarımızla beraber hastanemiz adına 4 bin 500 vatandaşımıza aşılama çalışmasını sürdürmekteyiz. Birinci dozlarını olmak isteyen vatandaşlarımızdan da yoğun talep oluşmaya başladı.