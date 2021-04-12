40 yaşında büyükanne rolü teklif ettiler - Son Dakika

40 yaşında büyükanne rolü teklif ettiler

12.04.2021 15:49
40 yaşında büyükanne rolü teklif ettiler, System.String[]

40 YAŞINA GİRDİKTEN BİR GÜN SONRAHer ne kadar son birkaç yıldır, bu durum az da olsa değişmeye başlasa da 40 hatta 50 yaşını geçen kadın oyuncular başrol oynamayı sürdürse de genel anlayış tamamen değişmedi.

40 YAŞINA GİRDİKTEN BİR GÜN SONRA

Her ne kadar son birkaç yıldır, bu durum az da olsa değişmeye başlasa da 40 hatta 50 yaşını geçen kadın oyuncular başrol oynamayı sürdürse de genel anlayış tamamen değişmedi. Bunun çarpıcı örneklerinden biri de Matrix serisiyle tanınan Carrie Anne Moss'un başına gelmiş. Şu anda 53 yaşında olan Moss, 40 yaşına girdikten bir gün sonra kendisine gelen teklifi ve yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

YAŞLANAN HOLLYWOOD KONUSUNDA SOHBET ETTİLER

Carrie Anne Moss, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Justin Bateman ile bir sohbet etkinliği için bir araya geldi. Moss ile 55 yaşındaki Bateman, "yaşlanan Hollywood" konusunda söyleşti. Moss o söyleşide de 40 yaşına girdikten birkaç gün sonra yaşadığı bir olayı anlattı.

'DUYMUŞTUM AMA İNANMAMIŞTIM'

"40 yaşında her şeyin değiştiğini duymuştum" diyen Carrie Anne Moss başlarda buna inanmadığını da ekledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat 40 yaşıma girdikten bir gün sonra bana gönderilen bir senaryoyu okuyordum ve menajerimde bu konu hakkında konuşuyorduk. Menajerim, senaryoda bana önerilenin benim sandığım rol değil büyükanne rolü olduğunu söyledi. Belki biraz abartıyor olabilirim ama bu gecede oldu. Bir annenin kızı olmaktan çıkıp anneliğin de ötesine geçtim." Moss, sözünü ettiği projenin adını ise vermekten kaçındı.

'PERDEDE YAŞLANDIĞINI GÖRMEK ÇOK ACIMASIZ'

Carrie Anne Moss, insanın yaşlandığını sinema perdesinde görmenin ise çok acımasız bir durum olduğunu anlattı. Moss "Yaşlandığınızı fark etmiyorsunuz ve sonra bir gün kendinizi sinema perdesinde görüyorsunuz" dedi.

AVRUPALI KADIN OYUNCULARIN FARKI Kanadalı oyuncu, Hollywood'da sistemin işleyişi ile Avrupa sinemasındaki durumu da karşılaştırdı. "Fransız ya da Avrupalı kadın oyunculara baktığımda onların ne kadar kendilerine güvenli ve kendilerinden memnun olduğunu görüyorum. Onlar gibi olmak için sabırsızlanıyorum. Sinema sektöründe olmak çor. Dışarıdan gelen çok baskı var" diye sözlerini sürdürdü.

MATRIX'İN YENİ HALKASINDA DA ROL ALIYOR

Carrie Anne Moss, en çok tanındığı Matrix serisinin ilkinde rol aldığında 31 yaşındaydı. Kısa süre sonra çekilecet olan serinin dördüncüsünde de yine Keanu Reeves'in karşısında oynayacak.

40 yaşında büyükanne rolü teklif ettiler

Carrie Anne Moss, Hollywood, Sinema, Matrix, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 40 yaşında büyükanne rolü teklif ettiler - Son Dakika Magazin


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