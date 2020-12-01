40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'de 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Herdem Sokak'ta 40 yaşındaki Ethem A.'dan haber alamayan yakınları eve girdi. Ethem A.'yı hareketsiz şekilde bulan yakınlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak işlem başlatırken, Ethem A.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. - KAYSERİ