40 yaşındaki adamın öldüğü, kötü koku apartmana yayılınca ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 40 yaşındaki adamın öldüğü, kötü koku apartmana yayılınca ortaya çıktı - Son Dakika

40 yaşındaki adamın öldüğü, kötü koku apartmana yayılınca ortaya çıktı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmana yayılan keskin koku ihbarı üzerine, ağır kokunun geldiği daireye giden polis ekipleri banyoda Halit Esen'in (40) cesedini buldu.

40 yaşındaki adamın öldüğü, kötü koku apartmana yayılınca ortaya çıktı, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmana yayılan keskin koku ihbarı üzerine, ağır kokunun geldiği daireye giden polis ekipleri banyoda Halit Esen'in (40) cesedini buldu. Esen'in en az 10 gün önce düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Karahasanlı mahallesindeki 800. Yıl Konutları'nda gece saat 23.00 sıralarında bir apartmandan polise keskin koku ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana giden polis ekipleri beşinci kattaki daireye girdiklerinde banyoda 40 yaşındaki Halit Esen'in cesediyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve işsiz olduğu öğrenilen Halit Esen'in en az 10 gün önce banyoda düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Maske takarak daireye giren olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Esen'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından apartmandan indirilerek cenaze aracına konan ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Esen'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri inceleme ekibinin maske takmasından

-Ekiplerin apartmana girmesinden detay

-Daireden detay

-Cesedin çıkarılmasından görüntü

-Ölen Halit Esen'in resmi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Merkezefendi, Karahasanlı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:36 Kaynak: DHA
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40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı
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