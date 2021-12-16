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40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi - Son Dakika

40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi

16.12.2021 07:25

ADANA'da 40 yaşında olduğu ve köklerinin zayıfladığı belirtilen ağaç, yağmurlu havanın etkisiyle 12 kişinin yaşadığı bitişik iki müstakil evin üzerine devrildi.

ADANA'da 40 yaşında olduğu ve köklerinin zayıfladığı belirtilen ağaç, yağmurlu havanın etkisiyle 12 kişinin yaşadığı bitişik iki müstakil evin üzerine devrildi. Evlerde maddi hasar meydana gelirken, bahçedeki kulübesi yıkılan Karamel isimli 5 aylık rottweiler cinsi köpek ise ölümden döndü.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Bitişik haldeki iki müstakil evlerde oturan Bayram Avcılar (33) ve annesi Yasemin Avcılar (52), sabah büyük bir gürültüyle uyanıp, hayatlarının şokunu yaşadı. Anne ve oğlu, korkuyla dışarı çıktıklarında bahçelerindeki 40 yaşındaki ağacın yağmurlu havanın etkisiyle evlerinin üzerine devrildiğini ve evlerinde hasar meydana geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi ekibi hasar tespit çalışması yaptı.

KARAMEL ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Olayda, Bayram Avcılar'ın bahçede beslediği Karamel isimli 5 aylık rottweiler cinsi köpeğin kulübesi de ağacın altında kaldı. Olayı şans eseri yara almadan atlatan Karamel bir süre ağacın altında mahsur kalan dıktan sonra bulunduğu yerden çıkartılarak, komşusunun bahçesine götürüldü.

"ŞİKAYETÇİYİM. BU AĞACI KESİN DEDİM, KESMEDİLER"

Olay sırasında büyük bir gürültüye uyandığını belirten Bayram Avcılar, "Kamyon ile otobüsün birbirine girdiğini sandım. Pat-küt sesler geldi. Ama uyandığımda şoktaydım. Eşim ve çocuklarım ağlıyordu. 4 kişi kalıyorum bu evde. Arka tarafta da annemin evi var. Annem, eniştem, kız kardeşim hep birlikte yaşıyor. Onlarda 8 kişi varlar. Köpeğim bahçeydi, onu zor çıkardık. Eşyalarım hep gitti. Yetkililerden şikayetçiyim. Bu ağacı kesin dedim, kesmediler. Daha önceden da büyük dal parçaları evin üzerine düşüyordu. Söyledim kaç defa, 'tamam' dediler ama kulak arkası ettiler" dedi.

"DAHA ÖNCE UYARDIM"

Muhtarı ve belediye görevlilerini ağaç konusunda daha önce uyardığını aktaran Yasemin Avcılar da, "Bu ağacın üstümüze yıkılacağını, çocuklarımın zarar göreceğini söyledim. Ama dinlemediler. Kime söylediysem 'biz kesemeyiz' dediler. Muhtar da zaten ilgilenmedi. Uyuyordum, çocuk yanımdaydı. Ayağı üzerime geldi, ayağını çekim dedim. O an sanki 10 tane TIR, bizim evin içine girdi. Çoluk çocuk hepimiz şoke olduk. Bir an yataktan kalkamadım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Her iki evde yaşayan ve korkudan komşularında bekleyen 12 ikişi, yetkililerin ağacı kaldırıp, kendilerine yardım etmelerini istiyor.

40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi
40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi
40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi
40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi
40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi
40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi
40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi
40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi
40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi
40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi
40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi

Adana Yüregir, Sarıçam, Avcılar, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 40 yaşındaki ağaç, iki müstakil evin üzerine devrildi - Son Dakika


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