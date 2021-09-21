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40 YAŞINDAKİ ORMAN İŞÇİSİNİN 15 YAŞINDAKİ LİSELİ KIZI KAÇIRDIĞI İDDİASI - Son Dakika

40 YAŞINDAKİ ORMAN İŞÇİSİNİN 15 YAŞINDAKİ LİSELİ KIZI KAÇIRDIĞI İDDİASI

21.09.2021 19:49
40 YAŞINDAKİ ORMAN İŞÇİSİNİN 15 YAŞINDAKİ LİSELİ KIZI KAÇIRDIĞI İDDİASI, System.String[]

ADANA'da dün sabaha karşı ortadan kaybolan 15 yaşındaki kızları A.R.Ş.?nin orman işçisi İ.Ç. (40) tarafından kandırılıp kaçırıldığını iddia eden ailesi, çocuklarının bulunmasını istiyor.

ADANA'da dün sabaha karşı ortadan kaybolan 15 yaşındaki kızları A.R.Ş.?nin orman işçisi İ.Ç. (40) tarafından kandırılıp kaçırıldığını iddia eden ailesi, çocuklarının bulunmasını istiyor. A.R.Ş.?nin annesi Naime Ş. (54) kızına seslenerek 'Kızımı kandırdılar. Bunu yapan ömür boyu hapse girsin. Kızım evine geri dön' dedi.Olay, dün sabaha karşı Karaisalı ilçesi Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar köyünde yaşandı. Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi A.R.Ş., iddiaya göre okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti. Birkaç gün yurtta kalan lise öğrencisi daha sonra geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü orman işçisi İ.Ç.?nin tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri kız çocuğunun gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi. Aile Karaisalı'ya giderek kızlarının İ.Ç.?nin evinde kaldığını öğrendi. İ.Ç.?den şikayetçi olan A.R.Ş.?nin babası Halil Ş. (50), kızını da alarak köye döndü. Jandarma, İ.Ç.?nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Babasına sorun olmadığını, İ.Ç.?nin kendisine zarar vermediğini dile getiren A.R.Ş. içine kapanmaya başladı. 20 Eylül sabahı aile, kızlarının evde olmadığını fark etti. Durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, kızı bulmak için çalışma başlattı. Ailesi ise A.R.Ş.?nin kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

'YEĞENİMİ YÜZDE YÜZ O KAÇIRDI'

Yeğeni A.R.Ş.'nin komşuları tarafından İ.Ç. ile tanıştırıldığını ve o günden beri görüştüklerini dile getiren teyzesi Eşe A. (50) aile olarak bu durumdan yeni haberdar olduklarını kaydetti. Okulların açılmasıyla A.R.Ş.?nin Karaisalı merkeze gittiği fakat tüm aileyi kandırarak yurtta kalmak yerine İ.Ç.?nin evinde kaldığını söyleyen Eşe A., 'Daha sonra olaylar ortaya çıkınca kızı eve getirdik. Birkaç gün sonra da ortadan kayboldu. Yüzde yüz onun kaçırdığından eminiz. Babasını arayıp 'kızı öldürürüm, şikayetinizi çekin' demiş. Bu yaşta böyle bir şey olur mu' dedi.

'KIZIMI GERİ GETİRSİNLER'

Dün sabahtan beri kızından haber alamayan ve gözyaşlarıyla gelecek müjdeli bir haberi bekleyen anne Naime Ş. ise yaşananlardan dolayı şaşkın olduğunu dile getirdi. Kızının eve geri getirilmesini istediğini belirten anne, 'O kişi ömür boyu hapse girsin. Kızımı uyardım ama dinlemedi. Olayları sonradan anladım. Sabah kalktım çocuğum yok. Kızım buraya gel. Evine gel kızım' diye konuştu. Baba Halil Ş. ise küçük yaştaki kızını alıkoyan kişinin en ağır cezayı almasını istediğini ifade etti.Öte yandan kardeşini bulmak için köydeki akrabalarıyla ormanlık arazileri karış karış arayan Osman Ş. ise kız kardeşini çok sevdiğini bulana kadar durmayacağını vurguladı.

40 YAŞINDAKİ ORMAN İŞÇİSİNİN 15 YAŞINDAKİ LİSELİ KIZI KAÇIRDIĞI İDDİASI
40 YAŞINDAKİ ORMAN İŞÇİSİNİN 15 YAŞINDAKİ LİSELİ KIZI KAÇIRDIĞI İDDİASI
40 YAŞINDAKİ ORMAN İŞÇİSİNİN 15 YAŞINDAKİ LİSELİ KIZI KAÇIRDIĞI İDDİASI
40 YAŞINDAKİ ORMAN İŞÇİSİNİN 15 YAŞINDAKİ LİSELİ KIZI KAÇIRDIĞI İDDİASI

İmam Hatip Liseleri, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 40 YAŞINDAKİ ORMAN İŞÇİSİNİN 15 YAŞINDAKİ LİSELİ KIZI KAÇIRDIĞI İDDİASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 40 YAŞINDAKİ ORMAN İŞÇİSİNİN 15 YAŞINDAKİ LİSELİ KIZI KAÇIRDIĞI İDDİASI - Son Dakika
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