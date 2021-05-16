40 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu kalbine yenildi - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vücut geliştirme sporu ile uğraşan Selim Kınsız (40) kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, vücut geliştirme sporu ile uğraşan ve fitness salonu işleten 40 yaşındaki Kınsız, salaonda temizlik yaparken bir anda fenalaştı. Genç sporcu olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kınsız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN