40 yıl hapis cezası bulunan hükümlüye, uyuşturucudan da 10 yıl hapis istemi - Son Dakika

ANKARA'da, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ay önce uyuşturucu satarken yakalanan Levent Çakır (44) ile kardeşi Hakan Çakır (42) hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan da 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'da narkotik polisinin yaptığı çalışma sonucu, Mamak ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen Levent Çakır ve ağabeyi Hakan Çakır yaklaşık 2 ay önce yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Levent Çakır'ın 'hırsızlık', 'birden fazla kişiyle gece vakti yağma' ve 'birden fazla kişiyle yağma' suçlarından 2013'te 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.