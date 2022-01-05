Üye Girişi
40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı - Son Dakika

40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı

05.01.2022 13:57
40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı

KONYA'da 8 ayrı suçtan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Duraner (20), saklandığı metruk evde yakalandı.

KONYA'da 8 ayrı suçtan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Duraner (20), saklandığı metruk evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'cinsel istismar', 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 8 ayrı suçtan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Duraner'in gece saatlerinde Saraçoğlu, Erler ve Büyük Kumköprü mahalleleri civarında görüldüğü bilgisine ulaştı. Bu bölgelerde çalışmasını yoğunlaştıran polis, Şükrü Duraner'i bugün saat 06.00 sıralarında Erler Mahallesi'nde saklandığı metruk binada yakaladı. Gözaltına alınan Duraner, sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, cezaevine kondu.


40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı
YORUMLAR
500

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı - Son Dakika


Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak         
13:36
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi         
12:36
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı! Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı!         
10:51
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor         
16:59

Son Dakika Haberleri
13:51 Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir
13:36 Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak
13:32 "Kulağıma duyumlar geliyor" diyen Selçuk Özdağ: Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor
13:26 Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!
13:21 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Bu hafta ilk sırada Kırklareli var
13:14 İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın!
13:09 Cenazede "cenazelik" oluyordu! Kafasına öyle bir şey düştü ki!
13:01 Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar!
12:58 2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu
12:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:05:03. #1.12#
SON DAKİKA: 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement