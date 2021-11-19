40 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI - Son Dakika

KONYA'da, 'silahlı yağma' suçundan yargılandığı davada 40 yıl hapis cezası kesinleşen ve yakalama kararı çıkarılan Y.D. (46), saklandığı arkadaşının evinde yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2015 yılında 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma' suçundan yargılandığı davada aldığı 40 yıl hapis cezası kesinleşen Y.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kendi ikamet adresine rastlanılmayan Y.D.'nin, Ulubey Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde saklandığı tespit edildi. Y.D., adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.D., işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.