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40 yıl hapisle aranan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika

40 yıl hapisle aranan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı

09.02.2022 11:39

ANKARA'da, 3 farklı 'yağma' suçundan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Levent Çakır (44), uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandı.

ANKARA'da, 3 farklı 'yağma' suçundan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Levent Çakır (44), uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmada Levent Çakır ve ağabeyi Hakan Çakır'ın, Mamak ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlendi. Takibe alınan 2 kardeşten Levent Çakır, ara sokakta poşet içinde uyuşturucu satarken yakalandı. Hakan Çakır da evde gözaltına alındı.

Yapılan incelemede; Levent Çakır'ın 'hırsızlık', 'birden fazla kişiyle gece vakti yağma' ve 'birden fazla kişiyle yağma' suçlarından 2013'te 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, mahkemece tutuklandı.

40 yıl hapisle aranan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı
40 yıl hapisle aranan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Levent Çakır, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 40 yıl hapisle aranan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 40 yıl hapisle aranan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika
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