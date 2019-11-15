Son Dakika Haberleri: 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
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40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

6 saat önce

40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı Görünmemek için yüzünü çocuklarıyla kapattıKAYSERİ - Kayseri'de çeşitli suçlardan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın, cezaevine gönderilirken kucağında taşıdığı çocuklarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.

40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Görünmemek için yüzünü çocuklarıyla kapattı

KAYSERİ - Kayseri'de çeşitli suçlardan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın, cezaevine gönderilirken kucağında taşıdığı çocuklarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan Kayseri, Ankara, Mersin, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Eskişehir ve Yozgat'ta gerçekleştirmiş olduğu ikametlerden hırsızlık olaylarından dolayı belirtilen illerin mahkemelerinde de yapılan yargılama sonucu hapis cezaları verilen, toplamda 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğba D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Kocasinan ilçesinde bulunan Sümer mahallesinde bir daireye taşındığını tespit eden ekipler, alınan arama kararına istinaden eve operasyon düzenledi. Tuğba D., saklandığı evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Tuğba D.'nin, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuğba D., emniyet çıkışında kucağındaki çocuklarıyla yüzünü kapatarak gizlenmeye çalıştı.

40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:19 Kaynak: İHA
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