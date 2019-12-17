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40 yıl önce işlenen cinayet genetik soy bilimi sonucu aydınlatıldı
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde yaklaşık 40 sene önce yaşanan bir cinayet vakası genetik soy bilimi ve DNA testi sonucu aydınlatıldı. Polis yaptığı incelemede 62 yaşındaki katil zanlısı James Curtis Clanton'ın izine Florida'da rastladı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde yaklaşık 40 sene önce yaşanan bir cinayet vakası genetik soy bilimi ve DNA testi sonucu aydınlatıldı.
16 Ocak 1980 tarihinde 21 yaşındaki Helene Pruszynski kaçırılmasının ardından cinayete kurban gitmişti. Ancak polis tüm aramalarına rağmen katilin izini bulamadı. O dönemde olay mahallinde bulunan bazı kanıtlar günümüzün teknolojisiyle yeniden incelendi. Yapılan DNA testi sonrası polis eldeki bulguları, "kamu genetik soy bilimi veri tabanında" bulunan bazı kişilerle eşleştirdi. Bu kişiler katil zanlısı James Curtis Clanton'ın Denver şehrinde yaşayan akrabalarıydı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:40
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