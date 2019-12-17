40 yıl önce işlenen cinayet genetik soy bilimi sonucu aydınlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 40 yıl önce işlenen cinayet genetik soy bilimi sonucu aydınlatıldı - Son Dakika Dünya

40 yıl önce işlenen cinayet genetik soy bilimi sonucu aydınlatıldı

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde yaklaşık 40 sene önce yaşanan bir cinayet vakası genetik soy bilimi ve DNA testi sonucu aydınlatıldı. Polis yaptığı incelemede 62 yaşındaki katil zanlısı James Curtis Clanton'ın izine Florida'da rastladı

40 yıl önce işlenen cinayet genetik soy bilimi sonucu aydınlatıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde yaklaşık 40 sene önce yaşanan bir cinayet vakası genetik soy bilimi ve DNA testi sonucu aydınlatıldı.


16 Ocak 1980 tarihinde 21 yaşındaki Helene Pruszynski kaçırılmasının ardından cinayete kurban gitmişti. Ancak polis tüm aramalarına rağmen katilin izini bulamadı. O dönemde olay mahallinde bulunan bazı kanıtlar günümüzün teknolojisiyle yeniden incelendi. Yapılan DNA testi sonrası polis eldeki bulguları, "kamu genetik soy bilimi veri tabanında" bulunan bazı kişilerle eşleştirdi. Bu kişiler katil zanlısı James Curtis Clanton'ın Denver şehrinde yaşayan akrabalarıydı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Genetik, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:40 
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