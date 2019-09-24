Son Dakika Haberleri: 40 yıl önce okuduğu ilkokula giyim yardımı yaptı
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40 yıl önce okuduğu ilkokula giyim yardımı yaptı

2 saat önce

İstanbul'da yaşayan iş insanı Fuat Sancak, 40 yıl önce birinci sınıfı okuduğu okulun öğrencilerine giyim yardımı yaptı.

40 yıl önce okuduğu ilkokula giyim yardımı yaptı, System.String[]

İstanbul'da yaşayan iş insanı Fuat Sancak, 40 yıl önce birinci sınıfı okuduğu okulun öğrencilerine giyim yardımı yaptı.

İstanbul'da özel bir kolejin genel müdürlüğünü yapan Sancak, Kızılay Derneği ve Sancaklar Vakfı iş birliğiyle Siirt'teki öğrencilere destek verdi.

Hürriyet İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törene, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sınıfları gezen davetliler, öğrencilere giyim yardımı yaptı.

Atik, desteklerinden dolayı iş insanı Sancak, Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi ve Sancaklar Vakfı yetkililerine teşekkür etti.

Sancak da 40 yıl önce birinci sınıfı okuduğu Hürriyet İlkokulu'nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, o dönemde zor şartlar altında okuduğunu, özellikle dar gelirli öğrencilere yönelik böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç da törende 250 öğrenciye, toplamda ise 4 bin öğrenciye 15 bin parça giyim yardımı yapılacağını belirtti.

Hürriyet, İstanbul, Kızılay, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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