40 Yıl Önce Ölen Bebeğin Mezarı Açıldı
53 dakika önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bir günlükken hayatını kaybeden bebeklerinin hastanede karışmış olabileceğinden şüphelenen aile, DNA örneği alınması için 40 yıl sonra bebeğin mezarını açtırdı.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde, bir günlükken hayatını kaybeden bebeklerinin hastanede karışmış olabileceğinden şüphelenen aile, DNA örneği alınması için 40 yıl sonra bebeğin mezarını açtırdı.
Alınan bilgiye göre, 40 yıl önce doğduktan sonra yaşamını yitiren çocuğunu ilçedeki Süleymaniye
Mahalle Mezarlığı'na defneden baba Adem Ç, hastanelerde bebeklerin karıştırılarak yanlış ailelere verildiğine ilişkin haberlerden etkilenerek, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak mezarın açılıp DNA örneği alınmasını talep etti.
Talebin kabul edilmesinin ardından savcılık heyeti nezaretinde mezarlıktaki kabir, olay yeri inceleme ekiplerince açıldı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından açılan mezarda insan kalıntısına rastlanılmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:51 Kaynak: AA
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