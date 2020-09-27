Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu - Son Dakika

Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu

- Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu Sivas'ın Altınyayla ilçesinde geçtiğimiz dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Necmettin Mermer, 40 yıllık siyasetin yorgunluğunu kendisi oluşturduğu bahçesinde atıyor Sivas'ın Altınyayla ilçesinde geçtiğimiz dönem belediye başkanlığı...

- Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde geçtiğimiz dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Necmettin Mermer, 40 yıllık siyasetin yorgunluğunu kendisi oluşturduğu bahçesinde atıyor

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde geçtiğimiz dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Necmettin Mermer, 40 yıllık siyasetin yorgunluğunu kendisi oluşturduğu bahçesinde atıyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaklaşık 40 yıl boyunca siyaset yapan, 5 yıl boyunca ilçe belediye başkanlığı görevini yürüten 56 yaşındaki Necmettin Mermer, 40 yıllık siyasi yaşantısının ardından huzuru toprakta buldu. İlçesinde yaptığı hizmetler, kazandırdığı eserle Altınyaylalıların sevgisini kazanan Mermer, pandemi sürecinde zamanın büyük kısmını kendi elleri ile oluşturduğu bahçesinde geçiriyor.

"İnsanın kendi yetiştirdiği yabani otu bile yemesi güzel oluyor"

Mermer, ticari ve siyasi hayatın verdiği yorgunluğun ardından huzuru toprakta bulduğunu belirterek, "Yaklaşık 25 yıl süren ticari ve ekonomik faaliyetlerden sonra, 10 yıl içerisinde 2 defa Altınyayla Belediye Başkanlığına aday oldum. 2014 yerel seçimlerinde halkımızın arzusuyla seçildim. Siyasi olarak çeşitli kademelerde görevler yaptım ama son 5 yılım Altınyayla Belediye Başkanı olarak dolu dolu geçti. İlçeme güzel hizmetler yaptığımı düşünüyorum ama neticede her güzel şeyin bir sonu vardır. Görev değişikliği bende tekrar aday olmadım ve toprağa döndük. Ölmeden toprağa girdik diyelim. Evimin arka kısmında bulunan bahçede çocuklarımın ve torunlarımın geldiğinde hoşça vakit geçirecekleri bir bahçe yapmaya çalıştım. Tabi bu işin kültürü bizde yoktu, gördükçe uyguladık. Duydukça yaptık ve ortaya güzel şeyler çıktı. Kendi ellimizle yetiştirdiğimiz sebze ve meyveleri yiyoruz. Kendi elimle yaptığım; salıncak, şelale, aletler ve oyun gruplarıyla bahçemizi güzelleştirdik. İnsanın kendi yetiştirdiği yabani otu bile yemesi güzel oluyor. Dolayısıyla bunun keyfi ve bunun hazzı hiçbir şeyle anlatılmaz. Ben yaklaşık 40 yılın siyaset yorgunluğunu kendi bahçemde, doğal ortamda atmaya çalışıyorum. Bu anılar içerisinde hatırlamak istediğim çok güzel hatıralar da var tabi üzücü olaylar da var. Hayatın her yönüyle biz hepsine eyvallah diyoruz" dedi.

Pandemi sürecinin bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Mermer, "Rabbim inşallah Covid-19 belasından kurtulmamızı sağlar. Daha mutlu ve daha huzurlu yaşarız diye düşünüyorum. Covid-19 sürecinde ve sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde bahçenin ev kadar kıymetli olduğu, hatta evden daha kıymetli olduğu anlaşıldı. Bahçe olmasaydı ben o aylar süren kısıtlamaların olduğu dönemde ne yapardım düşünemiyorum" şeklinde konuştu.

Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu
Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu
Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu
Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu
Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu
Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu
Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu
Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu
Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu

Belediye Başkanlığı, Altınyayla, Siyaset, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırk yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu - Son Dakika

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