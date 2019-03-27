Son Dakika Haberleri: 40 Yıl Sonra Kimliğine Kavuştu ve "Evet" Dedi

40 Yıl Sonra Kimliğine Kavuştu ve "Evet" Dedi

1 saat önce

40 yıl sonra kimliğine kavuşan Emine Bülbül, eşiyle Esra Erol'da 24 yıl sonra nikah masasına oturdu.

40 Yıl Sonra Kimliğine Kavuştu ve
40 yıl sonra kimliğine kavuşan Emine Bülbül, eşiyle Esra Erol'da 24 yıl sonra nikah masasına oturdu.

Esra Erol sayesinde 40 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Emine Bülbül, bugün canlı yayında kimliği olmadığı için resmi nikahla evlenemediği 24 yıllık eşi Ahmet Sezer ile nikah masasına oturdu. Canlı yayında nikah masasına oturan çiftin şahitliğini Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Esra Erol yaptı. Emine Sezer, yaptığı açıklamada "Her şey rüya gibi, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emine Sezer'e nikah hediyesini canlı yayında teslim etti. Şahin, "Şimdi kendisini okumaya başlatıyoruz, hastaneye gidebilmesi için önce okuma yazma öğrenmesi gerekiyor. O iş bende. Hemen pazartesi başlıyoruz." diyerek ailenin bundan sonraki hayatında destekçisi olacağını söyledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:10 Kaynak: İHA

Türkiye, Esra Erol, Magazin
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