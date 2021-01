- 40 yıldır at üstünde çalışıyor - Son Dakika

40 yıldır at üstünde çalışıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da arabaların giremediği dar sokaklarda 40 yıldır at arabası üstünde patates ve soğan satarak geçimini sağlıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Beykapısı semtinde patates ve soğan satarak evine bakmaya çalışan Hamza İnancık, işini ise atalarından dedelerinden kalan yöntemle yapıyor. 40 yıldır at sırtında dolaşarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. 4 çocuk babası Hamza İnancık, Şanlıurfa'da kendisi gibi at üstünde bu işi yapan kimsenin kalmadığını belirterek, "40 Yıldır bu işi yapıyorum. Yaptığım bu iş atadan deden gelen iştir. İşimiz bu başka yapacak bir işimiz olmadığı için bu işi yapmaktayım. At arabası üstünde soğan ve patates satarak geçimimi sağlıyorum. Her şeye rağmen her zaman şükrediyorum. Allah bin bereket versin. Pandemiden dolayı bizlerde sıkıntı yaşıyoruz. Her işte olduğu gibi bizimde işimizin bazı zorlukları var. Çuvalları patates ve soğan dolduruyoruz. Patates ve soğan çuvallarını at arabasına yüklüyoruz. Temiz bir şekilde yıkadıktan sonra vatandaşlara satıyorum. Eskiden teknoloji olmadığı için, işlerimiz çok iyiydi. Şimdi teknoloji olduğu için işlerimiz pek iyi sayılmaz. Bu yaştan sonra kimseye yük olamamak için bu işime devam ediyorum. Bunun için kendi işimi sürdürmeye çalışıyorum. Bu iş sayesinde aile geçimimizi sağlıyorum. Şanlıurfa'nın dar sokaklarında Çalışıyorum. Başka bir işim yok, daha iyi şartlarda iş bulabilseydim bu işi yapmazdım" dedi.

İnancık, kent yetkililerine de seslenerek, at arabası satış yapılması konusunun serbest bırakılmasını istedi.