40 yıldır çözülemeyen Beldibi imar sorunu çözüldü - Son Dakika

Beldibi halkının yıllardır kanayan yarası durumunda olan imar sorunu, Başkan Topaloğlu'nun girişimleriyle ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşeler sonrasında çözüme kavuştu. Topaloğlu, bir yıl içerisinde yaptığı sıkı bir çalışmanın ardından Beldibi halkına müjdeyi verdi. Kemer'de yıllardır çözülemeyen sorunları bir bir çözüme kavuşturmaya devam eden Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Beldibi'nin imar planı sorunu çözüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Topaloğlu, yaklaşık 40 yıldır devam eden Beldibi imar planının tamamlandığını ve askıya asıldığını aktararak, bu konuda emeği çok fazla olan Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çalışma arkadaşları ile belediye ekibine teşekkür ettiğini dile getirdi.



Beldibi mahallesinin yıllardır çarpık yapılaşmanın en fazla olduğu ve imarı olmayan bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Beldibi mahallesi hiçbir belediyenin hizmet götüremediği bir yerdi. Sıkı çalışmalar sonrasında 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı. Bir ay boyunca askıda kalacak. İtirazlar olursa belediyemiz aracılığıyla bakanlığa gönderilecek. İtirazlar son bulduktan sonra 18 uygulamasına gireceğiz ve bütün hizmetler Beldibi mahallesine kayacak. Çünkü bugüne kadar hiç hizmet gitmeyen tek yer. Gerçekten çok mutluyuz. Çünkü artık burada kaçak yapı olmayacak. Örnek bir yapılaşma olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beldibi halkına hayırlı uğurlu olsun"diye konuştu.



"5 yaşındaydım"



Beldibi muhtarı Bayram Ali Talih ise, Topaloğlu'nun göreve geldikten sonra en büyük desteği Beldibi mahallesine verdiğini belirterek imar planlarının Beldibi halkına hayırlı olmasını temenni etti.



Beldibi sakinlerinden Ahmet Talih de, kendisinin 5 yaşındayken imar sorunu olduğunu ve 45 yaşına geldiği zaman çözüme kavuştuğunu belirtti. - ANTALYA