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40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikayesi - Son Dakika

40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikayesi

06.12.2021 18:19

40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikayesiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dedelerinden kalma Osmanlı dönemine ait tapular ve Tapu Kadastro memurunun raporu olmasına rağmen arazisinin bir kısmı meraya çıkarıldığını iddia eden vatandaş, uğruna hapis ve para cezası ödediği...

40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikayesi

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dedelerinden kalma Osmanlı dönemine ait tapular ve Tapu Kadastro memurunun raporu olmasına rağmen arazisinin bir kısmı meraya çıkarıldığını iddia eden vatandaş, uğruna hapis ve para cezası ödediği 40 yıllık 'tapu' bilmecesinin çözülmesi için yetkililerden yardım istiyor.

İlginç olay, Emirdağ ilçesi Dereköy köyünde yaşandı. Köy sakinlerinden 45 yaşındaki Ali Bulduk, 1980'li yıllarda babasının bugünkü Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne karşı açılan davayı devam ettiriyor. Elinde 1900'lü yılların başında Osman Devlet döneminde Dereköy köyü civarında dedelerine verilen tapular olan ve 1993 yılında bölgeye gelen Tapu Kadastro memurunun tuttuğu 76 bin metrekarelik rapor olmasına rağmen Bulduk'un arazisinin 32 bin metrekarelik kısmı mera vasfına çıkarıldı. Ailenin itirazı dikkate alınmayınca Ali Bulduk 40 yıl önce babasının başlattığı ve adeta kendisine miras kalan arazi davasını yeniden mahkemeye taşıdı. Ancak hukuk mücadelesini kaybeden Bulduk, şimdi üst mahkemelere gitmeye hazırlanıyor. Bu süreçte mera vasfına çıkarılan arazisinde tarım yaptığı için şikayet üzerine mahkemeye de çıkarılan Bulduk'a hapis cezası ile birlikte para cezası da verildi.

"Yıllarca bana ceza verildi, 30-40 yıldır ve tapu davası sürüyor"

İlginç olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Bulduk, ellerinde bulunan Osmanlı dönemine ait Osmanlıca yazılan tapular ve Tapu Kadastro memurunun raporu olmasına rağmen haksızlığa uğradığını ifade etti. Bulduk, "Bizim elimizdeki tapular Osmanlı dönemine ait tapular. Yıllardan bu yana dedelerimin ve babamın kullandığı yerler. Tapu ve kadastro memurunun 76 bin metrekarelik raporu olduğu halde 44 bin metrekare tapu çıkardılar. İlgili kurumlara defalarca sorunu ilettiğim halde sorun çözülmedi. Yıllarca bana ceza verildi. 30-40 yıldır ve tapu davası sürüyor. Haklı olduğum halde cezaevine düştüm, denetimli serbestlik hükümleri uygulandı, okulda görev yaptım. Haklı olmama rağmen davamı kaybettim" dedi.

"Ben 18 ay değil 18 yıl cezaevinde yatmaya hazırım"

Arazisinin uğruna hapis yatıp para cezası bile ödediğini dile getiren Bulduk, her şeye rağmen haklı davasından vazgeçmeyeceğini söyledi. Bulduk açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Devletimiz güçlü, bu 40 yıllık olayı bir günde çözeceğine inanıyorum. Ben 40 yıldır çözülemeyen bir tapu olayı ile uğraşıyorum. Bana sen merada tarım yapıyorsun diye ceza verdiler. Ama orası bizim, yıllarca sürülen yer kayıtlarında mera çıkıyor. Kadastro memurunun raporu da var, 76 bin metrekarelik raporu devletin kurumu veriyor. Ona ilgili mahkemeler ve kaymakamlık uymuyor. Bana 18 ay hapis ve 5 bin TL para cezası verdiler, merayı sürüyorum diye. Ben 18 ay değil 18 yıl cezaevinde yatmaya hazırım ama haklı davamda haksız duruma düşüyorum."

Öte yandan Bulduk, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başta olmak üzere sorunun çözülmesi için yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi.

40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikayesi
40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikayesi
40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikayesi
40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikayesi

Para Cezası, Karahisar, Emirdağ, Osmanlı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikayesi - Son Dakika


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