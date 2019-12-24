40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor - Son Dakika

40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 67 yaşındaki Ahmet Erdevir, atölyeye çevirdiği evinin bir köşesinde 40 yıldır dut ağacı kütüğünden saz yapıyor.

40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 67 yaşındaki Ahmet Erdevir, atölyeye çevirdiği evinin bir köşesinde 40 yıldır dut ağacı kütüğünden saz yapıyor.


Ahmet Erdevir, 40 yıl önce merakla başladığı saz ve bağlama yapma işine, atölyeye çevirdiği evindeki odasının bir köşesinde ilerlemiş yaşına rağmen devam ediyor. Saz ustası yaşlı adam vatani görevini yaptıktan sonra, askerdeyken tanıştığı bir arkadaşından saz yapmayı öğrendi. 40 yıl önce başladığı işten hala geçimini sağlayan Ahmet Erdevir bir ayda 10 tane saz yaptığını belirtiyor.


Asker arkadaşı sayesinde mesleği öğrendiğini belirten Erdevir, "40 yıldan bu yana saz yapıyorum. Saz ile geçiniyorum. Eskiden tellerini de takardım da şimdilerde takmaz oldum. Sadece saz teknesini yapıyorum. Yaptığım sazları Adana, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere gönderiyorum" dedi.


En iyi sazın dut ağacının özünden olduğunu söyleyen Ahmet Erdevir, "Dut ağacı güzel ses verir. Ağacı, kütüğü alıyorum önce. Kalıbını çıkarıyorum çiziyorum. Daha sonra motorlu testerem var onunla kesiyorum. Sonra keser ile oyuyorum belirli bir şekli aldıktan sonra ise kesici aletle oyuyorum saz şeklini alıyor. Bir sazı ortalama 3 günde yapıyorum. Ayda 10 bazen 12 saz yapıyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı
Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı Eritreli milli futbolcular Uganda'da kayboldu Altın Kanat Ödülleri düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini buldu

Son Dakika Haberleri
18:10 Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da - Son Dakika
18:10 Muş'ta köy çocuklarının yüzü hediyelerle güldü - Son Dakika
18:08 Eşini sokak ortasında döven kocaya 4,5 yıl hapis istemi - Son Dakika
18:07 "Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
18:03 Suşehri'nde dumansız hava sahası denetimi - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:14:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]