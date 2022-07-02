40 yıldır elinden düşürmediği balyozla kaya bloklarını parçalıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde taş ocağında çalışan 60 yaşındaki Recep Gürgüz, 40 yıldır elinden düşürmediği balyozuyla kaya bloklarını parçalıyor.

Yöredeki tarihi yapıların ana malzemesi olan, yazın serin, kışın sıcak tutma özelliğiyle tercih edilen Ahlat taşı, ilçedeki birçok kişiye de geçim kaynağı oluyor.

Yüksek kesimlerde kurulan taş ocaklarında çalışan işçiler, çıkardıkları taş miktarına göre aldıkları ücretlerle ailelerini geçindiriyor.

Kırklar Mahallesi'ndeki taş ocağında çalışan 60 yaşındaki Gürgüz de 20 yaşından bu yana, manivela, kazma, çivi ve 4 kilogramlık balyoz kullanarak geleneksel yöntemlerle taş kırıyor.

İlçede 60 yıl taş ustalığı yapan babasının elinden tutarak işe başlattığı Gürgüz, uzun uğraşlar sonucu çıkardığı büyük kaya bloklarını, balyoz ve çivilerle kullanılabilir hale getiriyor.

Ömrünü taş ocağında çalışarak geçiren Gürgüz, ilerleyen yaşına rağmen her gün yaklaşık 12 saat çalışarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Gürgüz, AA muhabirine, 40 yıldır yaptığı taş işçiliğiyle 4 çocuğunu büyüttüğünü, okuttuğunu ve evlendirdiğini söyledi.

Ekmeğini taştan çıkardığını belirten Gürgüz, "Sabah 05.00'da buraya gelip arkadaşlarla kahvaltı yaptıktan sonra çalışmaya başlıyorum. Zor bir iş ama çalışmak zorundayım. Ailemin geçimini bu işle sağlıyorum. Başka alternatifimiz yok." dedi.

Taş çıkarırken kullandığı manivelanın 25, balyozun da 4 kilogram olduğunu anlatan Gürgüz, "Ağır bir iş. Hiçbir makine ve teknolojik ekipman kullanmadan bilek gücüyle taşları çıkarıyoruz. Akşama kadar kavurucu sıcaklığın altında balyoz sallıyoruz. Ailemizin rızkı için bunu yapıyoruz. Taşlar, yazın serin kışın ise sıcak tutma özelliğine sahip." diye konuştu.