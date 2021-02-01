40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor - Son Dakika

40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor

01.02.2021 11:46

Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Berekat Özmen, 40 yıldır Türkiye'nin birçok kentini, Suriye ve Irak'ı gezerek, kaybolmaya yüz tutmuş şarkıları topluyor.

Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Berekat Özmen, 40 yıldır Türkiye'nin birçok kentini, Suriye ve Irak'ı gezerek, kaybolmaya yüz tutmuş şarkıları topluyor. 20 binden fazla eser toplayan Özmen, müzikleri dijital ortamda arşivliyor

40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor

Diyarbakır, İnşaat, Emekli, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel 40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor - Son Dakika


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