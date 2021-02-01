40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor - Son Dakika

Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Berekat Özmen, 40 yıldır Türkiye'nin birçok kentini, Suriye ve Irak'ı gezerek, kaybolmaya yüz tutmuş şarkıları topluyor. 20 binden fazla eser toplayan Özmen, müzikleri dijital ortamda arşivliyor