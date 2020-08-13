40 yıldır kraliçe arı üretip, 5 bin adet yurt geneline gönderiyor - Son Dakika

40 yıldır kraliçe arı üretip, 5 bin adet yurt geneline gönderiyor

40 yıldır kraliçe arı üretip, 5 bin adet yurt geneline gönderiyorNİĞDE'de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı sertifikayla 40 yıldır kraliçe arı üretimi yapan ve yurt genelinde satan arıcı İbrahim Erışık, koronavirüs nedeniyle süt ve bal ürünlerine ilginin yükseldiğini kaydetti.

40 yıldır kraliçe arı üretip, 5 bin adet yurt geneline gönderiyor NİĞDE'de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı sertifikayla 40 yıldır kraliçe arı üretimi yapan ve yurt genelinde satan arıcı İbrahim Erışık, koronavirüs nedeniyle süt ve bal ürünlerine ilginin yükseldiğini kaydetti. Erışık, yılda yaklaşık 5 bin kraliçe arı sattığını belirtirken, bal üretiminde istenilen seviyelere gelinebilmesi için kraliçe arı üretiminin artması gerektiğine dikkat çekti. NİĞDE'de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı sertifikayla 40 yıldır kraliçe arı üretimi yapan ve yurt genelinde satan arıcı İbrahim Erışık, koronavirüs nedeniyle süt ve bal ürünlerine ilginin yükseldiğini kaydetti. Erışık, yılda yaklaşık 5 bin kraliçe arı sattığını belirtirken, bal üretiminde istenilen seviyelere gelinebilmesi için kraliçe arı üretiminin artması gerektiğine dikkat çekti. Mersin 'in Tarsus ilçesinde dedesi ve babasından kalma arıcılık işine başlayan ve daha sonra aynı işi Niğde 'de sürdüren İbrahim Erışık, 1998 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sertifika alarak kraliçe arı üretimine ve satışına başladı. 40 yıldır mesleğin içinde olan neredeyse Türkiye 'nin her kentine kraliçe arı satışı yapan Erışık'ın işleri koronavirüs salgını döneminden sonra süt ve bal ürünlerine artan ilgiden dolayı yükseldi. Kraliçe arı üretmek için titiz bir sistem kuran Erışık, tanesi 50 liradan Türkiye genelinde yılda yaklaşık 5 bin kraliçe arı satıyor. Arıcılığın insan hayatında ve doğa dengesinde çok kıymeti bir meslek olduğunu belirten Erışık, Türkiye'de bal üretiminde istenilen seviyelere gelinebilmesi için kraliçe arı üretiminin artması gerektiğine dikkat çekti.'YILDA 4 MİLYON KRALİÇE ARI ÜRETİLMELİ?Türkiye'de yaklaşık 8 milyon arı kovanı olduğunu ve bu konuda dünya sıralamasında 2'inci sırayı aldığını kaydeden Erışık, buna karşın bal rekoltesinin beklenen seviyelerde olmadığını belirtti. Bu durumun en önemli nedenin kraliçe arı üretiminin yetersizliği olduğunu dile getiren Erışık, 'Ülkede yılda yaklaşık 300 bin kraliçe arı üretiliyor. Oysa her kovanın içinde birer kraliçe arı yani kraliçe arı olması gerekir. Kovan sayımıza göre bu sayı çok düşük. Haliyle bal rekoltemiz de bizi tatmin edecek seviyede değil. Bunun tek çözümü yılda yaklaşık 4 milyon kraliçe arı üretimi yapılmasıdır" dedi.'ÖMRÜ YAKLAŞIK 4 YIL?Damızlık arı üretiminin artması için önemli noktaların bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Erışık, Türkiye'de Kafkas, Karadeniz ve Anadolu olarak 3 kraliçe arı türü olduğunu kaydetti. Kraliçe arıların ömrünün 4 yıl olduğunu ve ülkede arıcılık yapan kişilerin kovanlarında yaşlı kraliçe arıları tercih ettiğini fakat bu tercihin yanlış olduğunu kaydeden Erışık, bir kovandaki kraliçe arının her yıl değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda arıcılara çeşitli eğitimlerin verilmeye başlandığını ve bu eğitimlerle birlikte üreticinin bilinçlendiğini dile getiren Erışık, 'Arıcılarımız sertifikalı üretim yerlerinden kraliçe arılarını alacaklar. Genç olanları tercih ederek ve zamanı gelince değiştirerek verimi arttıracaklar. Kraliçe arılar yaşlandıkça yumurtlama verimi düşecektir. Yumurta veriminin düşmesi de kovanını gücünü azaltır. Bu nedenle arıcılar aldıkları eğitimle birlikte bal verimini yıldan yıla arttırarak hızla üretmeye devam edeceklerdir. Türkiye bal üretiminde istenilen seviye ulaşacaktır" diye konuştu. Niğde Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ünal ise arıcılara seslenerek sadece bal üretimine değil sertifika alarak kraliçe arı üretimine de başlamaları gerektiğini belirtti.



Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:07

Kaynak: DHA

Son Dakika

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu

Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek

Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı

Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler

Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu

Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor

Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu

Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu

Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı

Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı