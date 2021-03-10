40 yıldır mesleğini ara vermeden sürdürüyor - Son Dakika

40 yıldır mesleğini ara vermeden sürdürüyor

10.03.2021 10:37
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18 yaşından beri saat tamir eden Ruhi Saatçioğlu (58), 40 yıldır mesleğini ara vermeden sürdürüyor.

18 yaşından beri saat tamir eden Ruhi Saatçioğlu (58), 40 yıldır mesleğini ara vermeden sürdürüyor.

Çalışma azmi ile gençlere taş çıkartan Ruhi Saatçioğlu, 18 yaşındayken babasının yanında çırak olarak mesleğe ilk adımını attı. O günden bu yana ara vermeden saat tamirini sürdüren Saatçioğlu, mesleğini severek yapıyor. Saatçilik mesleğinin dedesi Hasan Saatçioğlu'ndan babası Faik Saatçioğlu'na ondan da kendisine miras kaldığını ve meslekte üçüncü kuşak olduğunu ifade eden Saatçioğlu, "Dedemizden miras kalan mesleği itinayla devam ettiriyorum. Mesleğimi seviyorum" dedi.

"Her türlü saati tamir ettim"

Eskiye nazaran saat tamirinin azaldığını söyleyen Saatçioğlu, "Özellikle erkeklerin tercihi olan saat eskiden köstekli saat, cep saati gibi kullanım olarak revaçtaydı. Zamanla değişime uğrayarak model olmak üzere çeşitli teknolojik aletlerin de yaygınlaşmasıyla önemini biraz olsun yitirdi. Lakin şimdilerde antika severlerin saat merakı sayesinde işlerimizi sürdürüyoruz. Eski saatlerin tamiri olsun parça tedariki olsun özenle arayıp zor şartlar altında tedarik ederek antika severlerin merakını ve heyecanını biz de yaşamış oluyoruz. Onları mutlu etmek beni daha çok mutlu ediyor. Bugüne kadar her türlü saati tamir ettim. Binlerce saat elimden geçti diyebilirim. Kol saati, duvar saati, masa saati, çalar saat, köstekli saat ve daha niceleri, hepsi elimden geçti" diye konuştu.

"Hep zamanı ayarlamaya devam ettim"

Saat tamirciliğinin güven meselesi olduğunu da belirten ve insanların saatlerini severek ve güvenerek kendisine bıraktığını belirten Saatçioğlu, "Dededen, babadan gelen bir çizgimiz var. Bu çizgimizden şaşmadan devam ediyoruz. Müşterilerimiz güvenle bizi tercih ediyor. Yaşadığım ilçeyi ve insanlarımızı seviyorum. Herkes benden memnun, onlar da beni seviyor. Şu an 58 yaşındayım. Bu küçük ve şirin iş yerimde saat tamiri, bakım ve satışını yapıyorum. Bu güne kadar zamanı ayarlamaya devam ettim, yaşım elverdiği müddetçe de zamanı ayarlamaya devam edeceğim. Zamanı tamir etmek güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. - AYDIN

40 yıldır mesleğini ara vermeden sürdürüyor
40 yıldır mesleğini ara vermeden sürdürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 40 yıldır mesleğini ara vermeden sürdürüyor - Son Dakika


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