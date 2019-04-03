Son Dakika Haberleri: 40 Yıldır Muhtarlığı Kimseye Bırakmıyor

40 Yıldır Muhtarlığı Kimseye Bırakmıyor

1 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 75 yaşındaki Ahmet Rençber, 1984 yılından bugüne muhtar seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 75 yaşındaki Ahmet Rençber, 1984 yılından bugüne muhtar seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Çatalzeytin ilçesinin Arıca Köyü'nde ikamet eden Ahmet Rençber (75), 1984 yılından bu güne kadar girdiği muhtarlık seçimlerinin tamamını kazanmayı başardı. Pazar günü yapılan seçimlerde de 3 muhtar adayının birleşmesine rağmen Ahmet Rençber'i yenmeye başaramadı. 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli seçimlerde Çatalzeytin'in Arıca Köyü'nde 102 seçmenden 92'si sandık başına gitti. Ahmet Rençber, 48 oy alarak 8'inci defa muhtar olmayı başardı. Rakibi ise 42 oy aldığı ve sandık başkanının muhtarlık oyu kullanmadığı seçimde 1 oy da geçersiz çıktı.

"Muhtarlıkta ilk günkü heyecanımı hala yaşıyorum"

Köyüne hizmet etmeyi çok sevdiğini ve bu yüzden muhtarlığı 35 yıldır sürdürdüğünü belirten Ahmet Rençber, bu seçimde de köylüsünün oylarıyla yeniden muhtar seçildiğini kaydetti. Kastamonu il genelinde belki de kendisinden başka kimsenin peş peşe 8. dönem muhtarlığın olmadığını ifade eden Ahmet Rençber, bu durumdan da mutluluk duyduğunu ifade etti. Rençber, "Pazar günü yapılan seçimde de 8. defa muhtar oldum. Hizmet etmeyi, köyümün sorunlarıyla ilgilenmeyi çok seviyorum. Muhtarlığa başladığım ilk günkü heyecan şuan bile hala var. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen herkesin muhtarıyım. Amacımız köyümüzün kalkınması için çalışmalar yapmak" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:06 Kaynak: İHA

Kastamonu, 1984, Çatalzeytin, Güncel
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