40 YILDIR ORMANDA YAŞAYAN ÇİFTÇİN 4 KÖPEĞİ AYNI ANDA KAYBOLDU - Son Dakika
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40 YILDIR ORMANDA YAŞAYAN ÇİFTÇİN 4 KÖPEĞİ AYNI ANDA KAYBOLDU

20.12.2022 12:49

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinin ormanlık alanındaki baraka evde 40 yıldır yaşayan Mehmet Demirezen (60) ile eşi Semiha Demirezen'in (57) 4 köpekleri ayna anda kayboldu.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinin ormanlık alanındaki baraka evde 40 yıldır yaşayan Mehmet Demirezen (60) ile eşi Semiha Demirezen'in (57) 4 köpekleri ayna anda kayboldu.

Çamlıyayla ilçesinde Semiha Demirezen ile Mehmet Demirezen çifti 40 yıldır ormanlık alanda barakada yaşıyor. Bölgede kendilerinden başka hiçbir komşusu olmayan çift, geçimlerini beslendikleri küçükbaş hayvanları ve yetiştirdikleri sınırlı meyveleri 2 saatlik mesafe olan ilçede satarak sağlıyor. Çocukları olmayan çiftçin ormanda kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan 4 köpekleri geçen hafta aynı anda kayboldu. Babasına kızıp 40 yıl önce ormanda yaşamaya başladığını belirten Demirözen eşinin de kendine uyum sağladığını, tek isteklerinin köpeklerinin bulunması olduğunu söyledi. Kimseden maddi bir beklentilerinin olmadığını anlatan Mehmet Demirezen, "Eşimle ormanda yaşamaktan mutluyuz. Bir önce 4 köpeğimiz de aynı anda kayboldu. Çalındı mı öldürüldü mü bilmiyoruz. Tek isteğimiz köpeklerimiz" dedi.

BURADA ÇOK MUTLUYUM

Semiha Demirezen ise "Burada çok mutluyum ancak köpeklerimiz kayboldu, zehirlediler mi yoksa gittiler mi yada çaldılar mı bilemiyorum ama dört tane köpeği kim ne yapsın çok üzgünüm" diye konuştu. Demirezen ailesi bundan sonra da hayatlarının geri kalan zamanını da burada sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: DHA
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Mehmet Demirezen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 40 YILDIR ORMANDA YAŞAYAN ÇİFTÇİN 4 KÖPEĞİ AYNI ANDA KAYBOLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: 40 YILDIR ORMANDA YAŞAYAN ÇİFTÇİN 4 KÖPEĞİ AYNI ANDA KAYBOLDU - Son Dakika
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