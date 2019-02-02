40 Yıldır Susuz Olan Mahalle Suya Kavuşuyor

Batman'ın Sason ilçesinde 40 yıldır mahalle olmasına rağmen şebeke suyu olmayan Karşıyaka Mahallesi, yapılan girişimlerin ardından şebeke suyuna kavuşuyor.

Batman'ın Sason ilçesinde 40 yıldır mahalle olmasına rağmen şebeke suyu olmayan Karşıyaka Mahallesi, yapılan girişimlerin ardından şebeke suyuna kavuşuyor.



Geçtiğimiz günlerde İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından su kuyusu açma ve taşıma hattı ihalesinin yapılmasıyla mahalleye su götürme çalışmaları başlatıldı. Yer teslimi yapıldığını ve 5 iş günü içinde çalışmaların başlatılacağını belirten Sason Belediye Başkan Cuma Uçar, işin bitirme sürecinin 45 gün olduğunu söyledi. Başkan Uçar, "Göreve geldiğim zaman ilçemizde su sıkıntısını azamiye indirmek ve tüm mahallerimize su desteği sağlamak için yoğun bir çalışma sarf ettim. Kınalı'dan yapılacak olan su isale hattımız bitikten sonra ilçe merkezinde de su hattını yenileyerek ilçemizin su sıkıntısını çözmüş olacağız. Tabi işimiz bitmiş değil, şu anda Kayabaşı,Mehmet Akif, Haydar,Tekevler, Demetevler ve Pınarbaşı mahallerine belediyemiz tarafından su desteği sağlanmaktadır. Yapacağımız tam kapsamlı çalışmalar sayesinde ilçemizde su sıkıntısı sorunu son bulacaktır" dedi. - BATMAN

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