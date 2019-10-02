Son Dakika Haberleri: 40 yıllık bina hasar gördü, 172 yıllık tarihi okul hasarsız
Son Dakika 3. Sayfa Haber

40 yıllık bina hasar gördü, 172 yıllık tarihi okul hasarsız

1 saat önce

Üsküdar'da depremde 40 yıllık okul hasar görünce öğrenciler biri 172 yıllık, diğeri 88 yıllık olan ve hasarsız olduğu tespit edilen iki okula taşındı.

40 yıllık bina hasar gördü, 172 yıllık tarihi okul hasarsız, System.String[]

Üsküdar'da depremde 40 yıllık okul hasar görünce öğrenciler biri 172 yıllık, diğeri 88 yıllık olan ve hasarsız olduğu tespit edilen iki okula taşındı. Hasar gören 40 yıllık bina ile öğrencilerin taşındığı hasarsız binalar havadan görüntülendi.


İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki bazı okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. İstanbul genelinde 29 okul az hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiş, o okulların öğrencileri bir süreliğine başka okullara taşınarak eğitim öğretimlerine orada devam etmeleri sağlanmıştı. O okullardan biri olan Üsküdar'daki Burhan Felek Anadolu Lisesinin yaklaşık 40 yıl önce yapılan binasında çalışmalar sonucunda hafif hasar tespit edildi. Aynı bahçede bulunan ve 172 yıl önce yapılan tarihi bina ile çevredeki 88 yıllık binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. Hasar gören okulun öğrencilerinin bir kısmı 172 yıllık binaya, bir kısmı da 88 yıllık binaya taşınarak eğitim öğretime burada devam edilmeye başlandı.


Depremde hasar gördüğü tespit edilen okul binası ile hasarsız olduğu tespit edilen 172 yıllık bina ile 88 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Partili Şirin Ünal'ın evindeki şüpheli ölüm, Saadet Partisi tarafından Meclis'e taşındı
Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş CHP Şişli İlçe Örgütüne kayyım atandı 6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 10:22:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 40 yıllık bina hasar gördü, 172 yıllık tarihi okul hasarsız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]