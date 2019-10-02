40 yıllık bina hasar gördü, 172 yıllık tarihi okul hasarsız

Üsküdar'da depremde 40 yıllık okul hasar görünce öğrenciler biri 172 yıllık, diğeri 88 yıllık olan ve hasarsız olduğu tespit edilen iki okula taşındı. Hasar gören 40 yıllık bina ile öğrencilerin taşındığı hasarsız binalar havadan görüntülendi.



İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki bazı okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. İstanbul genelinde 29 okul az hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiş, o okulların öğrencileri bir süreliğine başka okullara taşınarak eğitim öğretimlerine orada devam etmeleri sağlanmıştı. O okullardan biri olan Üsküdar'daki Burhan Felek Anadolu Lisesinin yaklaşık 40 yıl önce yapılan binasında çalışmalar sonucunda hafif hasar tespit edildi. Aynı bahçede bulunan ve 172 yıl önce yapılan tarihi bina ile çevredeki 88 yıllık binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. Hasar gören okulun öğrencilerinin bir kısmı 172 yıllık binaya, bir kısmı da 88 yıllık binaya taşınarak eğitim öğretime burada devam edilmeye başlandı.



Depremde hasar gördüğü tespit edilen okul binası ile hasarsız olduğu tespit edilen 172 yıllık bina ile 88 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL