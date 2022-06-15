40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı

15.06.2022 11:55
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki 40 yıllık 7 katlı apartmandan düşen beton ve sıva parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki 40 yıllık 7 katlı apartmandan düşen beton ve sıva parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Apartmanın altındaki esnaf Sinan Satık, düşen parçalardan birinin ayağına isabete ettiğini belirterek, "İlla birinin ölmesi mi lazım, geleceğiz diyorlar, kayıt oluşturduk diyorlar. Hayatımız risk altında. Çocuklarımıza bir lokma ekmek götüreceğiz. Gelip burada gerekeni yapsınlar. Binayı mı kapatacaklar ne yapacaklarsa yapsınlar. Bir an önce burayı düzeltsinler" dedi.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi'ndeki 1982'de inşa edilen apartmandan düşen sıva ve beton parçaları özellikle altında yer alan esnaf ve mahalleliyi tedirgin ediyor.  Düşen parçaların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, her geçen gün riskin artması nedeniyle zor günler geçiren esnaf, durumdan haberdar ettikleri yöneticinin belediyeye ve savcılığa gitmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine esnaf da durumu belediyeye bildirerek, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Esnaf durumun çözüme kavuşmasını istiyor.

'HAYATIMIZ RİSK ALTINDA'Apartman altında iş yeri bulunan Sinan Satık, beton parçalarından birinin ayağına isabet ettiğini belirterek, "Bir genç arkadaşımız da hastaneye gitti ambulansla. Defalarca yetkilileri aramamıza rağmen kimse buraya gelmedi. Arabalar da buradayken düşmeye devam ediyordu. İlla birinin ölmesi mi lazım, geleceğiz diyorlar, kayıt oluşturduk diyorlar. Hayatımız risk altında. Çocuklarımıza bir lokma ekmek götüreceğiz. Gelip burada gerekeni yapsınlar. Binayı mı kapatacaklar ne yapacaklarsa yapsınlar. Bir an önce burayı düzeltsinler. Başımıza taş düşecek diye korkuyla geçiyoruz. Yani illa birine bir şey mi olması lazım?" diye konuştu.


40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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